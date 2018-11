L’engagement de l’Algérie en faveur des grandes causes africaines a été une constante jamais changée depuis l’indépendance de notre pays. L’Etat algérien et pendant toutes les étapes, a mis les intérêts du continent au cœur de sa politique étrangère. Un choix immuable dans la politique algérienne qui se confirme chaque jour sur le terrain.

Une vérité qu’a tenu à rappeler le directeur exécutif du nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD), Ibrahim Assane Mayaki qui a mis au devant le rôle central de l’Algérie dans la préservation de la paix sur notre continent. «L’Algérie joue un rôle fondamental dans la préservation de la paix dans le continent africain et a toujours porté haut le flambeau du panafricanisme depuis très longtemps». Un constat appuyé par le commissaire de l’Union africaine pour la Paix et la sécurité (CPS), Smaïl Chergui, qui a rappelé l’engagement de l’Algérie dans le règlement des conflits qui ont secoué le continent noir, révélant dans ce cadre précis la Somalie, en déclarant : «Quand les forces de l’Union africaine étaient déployées pour la première fois en 2017 en Somalie, tous les contingents étaient transportés dans des avions algériens», a rappelé M. Chergui en marge du lancement officiel du Fonds de l’UA pour la paix. Une contribution «remarquable et discrète», continuera M. Chergui, de l’Algérie qui reste «déterminée à promouvoir la paix en Afrique, a laissé ses empreintes dans plusieurs régions du continent, à l’instar du Sahel».

Il faut aussi rappeler les gigantesques efforts déployés par l’Algérie pour le retour de la stabilité et de la paix au Mali. Un engagement qui a été couronné par les accords d’Alger, et qui a permis de trouver une plateforme d’accord entre les différentes parties en conflit dans ce pays, et qui a surtout permis au Mali de faire face aux innombrables menaces qui le guettaient et qui menaçaient l’existence même de l’Etat malien.

Sur tous les plans, politiques ou financiers, l’Algérie a tout mis en œuvre pour défendre les intérêts suprêmes du continent africain et de ses causes justes. Ne lésinant ni sur les moyens humains ou matériels, l’Algérie a pu s’affirmer comme un acteur infatigable et incontournable pour l’instauration de la paix et la stabilité sur toute l’étendue de l’Afrique. Une vérité reconnue par toute la communauté internationale, et en premier lieu, par les pays africains,eux mêmes.

Par Abdelmadjid Blidi