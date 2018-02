A croire un haut responsable du ministère de l’Education, des milliers d’enseignants grévistes ont rejoint leurs postes de travail ces dernières heures. Une réaction qui vient quelques heures seulement après la décision de la tutelle de procéder au licenciement des enseignants qui sont en grève depuis le mois de novembre. Il faut dire que la riposte ferme et tranchée de la ministre Benghabrit, a poussé beaucoup de monde à se reprendre et à bien réfléchir.

Mais nous espérons que cette réaction n’est pas seulement dictée par la crainte de perdre son travail, mais vient d’une prise de conscience de ces enseignants qui ont mis tout bonnement l’avenir de milliers de pauvres élèves en jeu. Une révision nécessaire d’une position décriée par toutes les franges de la société qui n’acceptent plus le chantage exercé par un syndicat qui ne pense plus qu’à ses étroits objectifs, juste pour s’installer comme la représentation syndicale la plus extrémiste et plus influente parmi les nombreux autres syndicats du secteur.

Une position regrettable à tous les niveaux et en tous points de vue, qui a même été critiquée par les autres syndicats. Le Cnapeste, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a perdu toute crédibilité aux yeux de la tutelle, des élèves, des parents d’élèves, amis aussi et surtout auprès de toute l’opinion publique nationale.

Cette surenchère syndicale n’a servi personne et surtout pas les enseignants, autrefois respectés et admirés, mais aujourd’hui honnis et vomis par la société. Le mal fait par ce syndicat, mettra beaucoup de temps pour être relevé. Et le mal n’est pas seulement fait aux pauvres élèves, mais aussi aux enseignants eux-mêmes qui ont perdu le respect des Algériens. Des Algériens qui ont vu et assisté impuissants à la détresse de leurs enfants, notamment ceux qui sont appelés à passer des examens décisifs pour tout leur avenir et l’avenir de leur famille. Car, l’école algérienne est une école républicaine ouverte à tous les enfants de ce pays quel que soit leur statut social. Et pour beaucoup de familles algériennes dans le besoin, l’éducation de leurs enfants reste le meilleur et peut-être le seul moyen pour sortir de cette situation de besoin et d’un changement de toute une vie vers le meilleur. Mais malheureusement, ce n’est pas là le souci du Cnapeste qui a fait de ces pauvres élèves ses premiers ennemis et les otages de son odieux chantage.

Par Abdelmadjid Blidi