<span style='text-decoration: underline;'>﻿Les Algériens parlent de la canicule</span>:<br><span style='color:red;'>Un été en enfer</span>

Toutes les personnes interrogées par Ouest Tribune avaient l’incontournable bouteille d’eau minérale à la main. «J’en bois deux fois plus que d’habitude depuis le déclenchement de cette vague de chaleur» affirme Idris qui reconnaît avoir ajouté à sa liste de dépense quotidienne durant la journée, ces trois bouteilles d’eau.

Les Algériens sont unanimes à affirmer que la vague caniculaire que connaît le pays, est exceptionnelle et dure bien plus longtemps que d’habitude. Les villes et les villages de tout le pays, sont pris dans cette chaleur infernale qui donne l’impression de bloquer toute activité humaine. «Je n’arrive plus à bouger. A n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il me paraît impossible de faire plus de cent mètres dans la rue» indique Sid Ali, retraité de son état qui dit avoir beaucoup de difficultés à faire ses prières à la mosquée. Cette homme de 70 ans dit n’avoir pas souvenir d’une période de chaleur aussi intense et aussi longue que celle de cette année. Le propos est partagé par de nombreux citoyens approchés par Ouest Tribune. Les hommes comme les femmes, de tous âges et conditions, affirment éprouver de sérieuses difficultés à se mouvoir lorsqu’ils sont appelés à se déplacer à l’extérieur de la maison. Ryadh, un étudiant de 22 ans en vacances, révèle avoir purement et simplement suspendu ses exercices sportifs en raison de la canicule. «Je suis un joggeur invétéré, mais depuis ces derniers temps, je ne trouve aucun plaisir à courir, même dans une forêt à l’ombre des arbres» confie-t-il, assurant qu’il passe le plus clair de son temps à la maison parce que climatisée. Ces rares sorties sont systématiquement conditionnées par la clim dans les véhicules de ses amis et la seule destination qu’il consent à prendre est la plage. «Mais même à la plage, j’étouffe» reconnaît-il.

Pour ceux qui sont obligés de sortir pour des obligations professionnelles, la «souffrance» s’en trouve décuplée. Saïda, médecin dans une structure sanitaire publique, note la multiplication des hospitalisations liées à la chaleur.

«Le gros des citoyens que nous recevons, se plaignent des effets de la chaleur. Les malades chroniques et les personnes âgées, nous posent quelques problèmes» affirme notre médecin qui souligne également la difficulté de travailler dans des conditions de pareille chaleur.

«Il est vrai que la structure où je travaille est climatisée, mais ces derniers jours, la clim semble moins efficace qu’avant. De fait, notre mission s’en ressent et il devient de plus en plus compliqué de bien faire son métier» soutient-elle tout en ayant une réelle pensée pour ceux et celles qui travaillent dans des conditions plus pénibles.

Ce genre de personnes souffre également des transports publics urbains, tous dénués de climatiseurs. Résultat, la souffrance commence à 7 heures du matin pour Idris fonctionnaire de son état. «Je suis happé par la chaleur dès que je mets les pieds dehors» raconte-t-il. Mais «au moment où mon corps commence quelque peu à s’y habituer, je monte dans un bus où l’on prend 5° de plus. L’attente du départ est intenable. Ensuite, l’heure que je passe dans le transport me vide de toute mon eau», souligne Idris qui passe sur les mauvaises odeurs corporelles.

Le même constat est également fait par Saïda qui travaille dans une entreprise privée dont les locaux ne sont pas climatisés. Pour cette mère de deux enfants, le calvaire ne s’arrête pas et dure depuis plusieurs jours. «La clim, je ne sais pas ce que c’est. Je ne l’ai pas dans mon travail, ni dans le transport et encore moins à la maison» dit-elle. Et d’ajouter: «Les années précédentes, on devait supporter une chaleur aussi intense pendant une semaine. Ensuite, la température retombe à un niveau normal. Mais pour cette année, je dois dire que j’en ai souffert plus qu’il n’en faut. Je ne sais même pas comment je mange et comment je dors», témoigne Saïda, visiblement au bord de l’évanouissement.

Toutes les personnes interrogées par Ouest Tribune avaient l’incontournable bouteille d’eau minérale à la main. «J’en bois deux fois plus que d’habitude depuis le déclenchement de cette vague de chaleur» affirme Idris qui reconnaît avoir ajouté à sa liste de dépense quotidienne durant la journée, ces trois bouteilles d’eau. «C’est principalement le produit qui se vend le plus ces dernières semaines» affirme un commerçant dont l’épicerie donne sur un grand boulevard de la capitale.

Il y a lieu de souligner que les personnes approchées par nos soins, vivent dans la capitale, une ville côtière. Que dire donc des Algériens qui habitent l’intérieur du pays.

Alger: Smaïl Daoudi