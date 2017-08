<span style='text-decoration: underline;'>Le charlatanisme dans les salles d’audiences des tribunaux </span>:<br><span style='color:red;'>Un fait étrange qui prend de plus en plus d’ampleur</span>

Un fait étrange et qui prend de l’ampleur au niveau des salles d’audiences des tribunaux ainsi que celles de la cour, le charlatanisme.

Plusieurs parents de détenus y ont recours à ce procédé soit pour atténuer les sentences des juges ou carrément pour faire bénéficier leurs proches de clémence, un procédé auxquels ces derniers y croient fort. Certes, rien de méchant, mais la situation tend à se généraliser et il n’y a qu’à faire un tour au niveau de ces salles en fin d’audience. Les amulettes de différentes sortes jonchent le sol. Des parents de détenus ont été, bien des fois, pris en flagrant délit avec différents objets ou produits qu’ils jettent sur le sol de la salle d’audience ou vaporisent en pleine salle au moment même à la composition de magistrats entrant en salle d’audience. Telle cette vieille femme, surprise avec une seringue au niveau de la salle d’audience de la cour d’Oran. Elle simulera à l’agent de l’ordre l’ayant vue, être diabétique et quant à la seringue qu’elle tenait, elle prétendra qu’il s’agissait de son insuline.

Ayant compris son simulacre, l’agent lui apprendra qu’on pouvait lui appeler une équipe médicale, présente d’ailleurs à la cour, si elle se sentait malade. Prise de court, elle lui dira qu’elle se sent beaucoup mieux. Les femmes ne sont pas les seules à avoir recours à ce procédé. Le côté réservé aux hommes dans les salles d’audiences, a plus d’une fois livré son secret. En fin d’audience, c’est toute une panoplie de petites amulettes et autres qui sont retrouvées sous les bancs. Tout est bon pour aider le père, le fils ou le mari et en plus cela ne dérange en rien la composition de l’audience. Ces parents, face à une peine de prison qui guette leur proche, même si elle est que de quelques mois, ne reculeront pas devant de telles pratiques. Interrogée, une vieille femme approchée alors qu’elle tenait un écrit coranique entre les mains, dira: «Je sais que mon fils est fautif, mais que voulez-vous, en implorant Dieu, j’espère ainsi que le juge sera clément». Là au moins cette bonne femme n’a pas eu recours au charlatanisme. Interrogés, certains des éléments de sécurité, présents dans ces salles d’audiences, nous expliqueront que la majorité des parents de détenus ont recours à ces pratiques. Ajoutant aussi que c’est surtout en fin d’audience, que nous découvrons du sel jeté, du poivre et autres produits.

Abdelkrim.F