Il y a indéniablement un frémissement certain. Manifestement quelque chose est en train de bouger. Les opérations d’exportation de produits algériens hors hydrocarbures sont aujourd’hui une réalité manifeste. Et contrairement à ce qu’avancent certains cercles, il ne s’agit pas que d’opérations médiatiques orchestrées par les pouvoirs publics pour faire croire à une nouvelle orientation dans le cadre général du tournant économique pris par notre pays ces dernières années.

Et même si tout cela n’est pas quantifié avec exactitude, il n’en demeure pas moins que les exportations algériennes vers l’étranger connaissent une courbe ascendante, et on parle de quelques 3 milliards de dollars de gain d’ici la fin de l’année. Mais au delà des chiffres, il faut savoir que nous sommes là, en face d’une véritable révolution dans un pays qui ne parlait que d’importation. Des importations qui frisaient parfois le ridicule, puisqu’on importait tout et sans retenue jusqu’à des friandises et des chewing-gums qui coûtaient des millions de dollars. Cette fâcheuse tendance fait désormais partie du passé.

Non seulement on a fini avec ces importations qui ont ruiné les caisses de l’Etat et fait la fortune d’officines parasites, mais on tente d’inverser la tendance. Bien sûr, tout cela reste embryonnaire, mais une nouvelle dynamique est en train d’être mise en place. Car exporter signifie d’abord que la bataille de l’autosuffisance est en train d’être gagnée et que cette nouvelle dynamique est un stimulant pour les producteurs algériens dans tous les domaines allant de l’agriculture jusqu’aux domaines les plus pointus.

Et c’est ce qui s’appelle créer une nouvelle dynamique dans un pays qui doit croire en ses capacités matérielles et en ses ressources humaines. Et si cette année n’a fait que jeter les jalons de cette nouvelle politique d’exportation, 2019 est appelée à être l’année qui verra ce segment du commerce connaître toute sa plénitude, car les pouvoirs publics comme les opérateurs multiplient les rencontres et les séminaires pour corriger toutes les failles constatées jusque là. Et dans cette nouvelle bataille, deux ministères sont au devant de la scène, il s’agit du ministère du commerce et de celui des transports. Mais l’exportation n’est pas qu’une affaire du gouvernement, mais aussi et surtout, celle des chambres de commerce qui sont appelées à revoir totalement leur manière de fonctionnement et de s’ouvrir vers l’extérieur non pour importer, comme ce fut le cas jusqu’ici, mais de savoir placer le produit algérien un peu partout dans le monde.

Par Abdelmadjid Blidi