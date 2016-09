<span style='text-decoration: underline;'>Autoroute Est-ouest</span> :<br><span style='color:red;'>Un grand acquis pour les automobilistes</span>

L’évènement de la construction de la route Est-ouest est une grande réalisation de l’Algérie indépendante et ce projet grandiose inscrit aux mandats du président Abdelaziz Bouteflika, est un grand acquis pour les automobilistes algériens et sachant qu’actuellement les Algériens voyagent beaucoup à travers le pays et aux deux extrêmes de nos frontières.

Ce projet qui a fait rêver beaucoup d’Algériens, a été terminé et le voilà en service pour la satisfaction des milliers d’automobilistes. Cette route Est-ouest semble avoir retracé la distance et le temps et c’est avec plaisir que les voyageurs ont repris le volant de leur voiture pour rejoindre Alger-Oran ou Annaba et au fil du temps l’autoroute Est-ouest s’est équipée et les aires de repos se sont multipliées des deux côtés. Ces aires de repos ou «relais», sont équipées de tous les besoins afférants aux nécessaires des automobilistes, comme les pompes d’essence en nombre, vulcanisation, toilettes, cafétéria, salles de prière, restaurant, superette, des aires de jeux pour enfants et bien sûr tout l’équipement d’une station d’essence avec parking de stationnement et ainsi à chaque randonnée sur cette autoroute, on découvre de nouvelles choses réalisées dans l’intérêt de l’automobiliste et on constate également que les automobilistes voyagent également la nuit, sachant que la route est sécurisée par les nombreux postes de sécurité sur la route ce qui encourage les automobilistes à circuler la nuit mais bien sûr, il reste beaucoup de choses à réaliser comme l’éclairage désiré par les automobilistes et les postes de secours d’urgences, mais ceci demeure un grand acquis pour l’Algérie. Bravo.

Adda