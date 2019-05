<span style='text-decoration: underline;'>L’armée appelle à un dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant </span>:<br><span style='color:red;'>Un grand pas vers le consensus</span>

Dans la bouche d’un militaire, le dialogue tel qu’annoncé par Ahmed Gaïd Salah a une résonance historique et ouvre des perspectives très crédibles pour en finir avec la crise. Mais encore faut-il conditionner cela par une attitude à la hauteur de l’appel de l’institution militaire.

Un dialogue serein, sérieux et responsable est la meilleure voie pour une sortie de crise. C’est en substance, le vœu formulé avec insistance par le chef d’état-major de l’ANP, dans un discours prononcé au siège de la 6eme région militaire, à Tamanrasset. Le vice-ministre de la Défense nationale enjoint «les personnalités et les élites nationales» à prendre part à un dialogue «sincère et objectif» pour résoudre la crise que vit le pays à travers des «concessions réciproques». L’expression «concessions réciproques» utilisée pour la première fois par le premier responsable de l’ANP vaut son pesant d’importance, au sens où pour Ahmed Gaïd Salah, le dialogue est «la seule voie qui permettra au pays de sortir de la crise qu’il traverse». Le général de corps d’armée présente cette option comme «l’unique voie pour résoudre la crise que vit notre pays». Il est impératif, soutient-t-il «d’adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant, qui place l’Algérie au-dessus de toute considération.» Le signal est on ne peut plus clair et appellera forcément une réaction de la scène politique, comme du mouvement populaire, dont la persévérance et le pacifisme a permis de démontrer sa valeur historique. Pour répondre aux aspirations du peuple, le chef d’état-major préconise certes un dialogue franc et sincère, mais lui donne également la signification tout aussi claire, à savoir la nécessaire «disponibilité de tous à s’entendre et s’écouter mutuellement, avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l’impératif, de trouver les solutions idoines sans délai». Dans la bouche d’un militaire, ce propos a une résonance historique et ouvre des perspectives très crédibles pour en finir avec la crise. Mais encore faut-il conditionner cela par une attitude à la hauteur de l’appel de l’institution militaire. En effet, Ahmed Gaïd Salah en appelle à «toutes les parties» afin qu’elles fassent «preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie (et) tirer les enseignements des expériences et des évènements tragiques passés, où la raison était absente, et dont l’unique perdant était la patrie». Il n’y a pas là, une quelconque volonté d’agiter le spectre du chaos, mais de rappeler un passé douloureux où le dialogue n’avait pas été considéré comme une issue salutaire. Et le général de corps d’armée de préciser que dans ledit dialogue «il sera question de l’évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays». C’est dire la disponibilité sans réserves de l’ANP, dans les limites des constantes nationales et du respect de la Constitution du pays. Pour le chef d’état-major l’importance consiste à ce que «l’on outrepasse les divergences entre les différents avis, ou du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s’élève au-dessus de l’intérêt de notre pays». Le discours de l’institution militaire est, ainsi, révélateur d’une nette évolution de la donne politique. L’exigence d’une mise en œuvre mécanique de l’article 102 étant caduque, le dialogue entre Algériens demeure la seule option viable pour éviter une chute dans le vide constitutionnel. L’armée a fait une offre sincère. Il reste à la classe politique de saisir l’opportunité et construire, de son côté un discours réaliste, avec à la clé des concessions dans le seul intérêt de la nation et du peuple algérien.

Un « dialogue franc sur la base des revendications populaires »

Le Général de corps d’Armée, en appelant à un «dialogue franc» avec notamment des élites et personnalités, a tenu à ce que tout se fasse autour des seules revendications du peuples « Un dialogue qui fait des revendications populaires, aussi nombreuses que concrètes, acquises jusque-là, sa base fondamentale et sa rampe de lancement ».

« La base fondamentale » et « la rampe de lancement » de ce « dialogue franc » seront les revendications populaires, « aussi nombreuses que concrètes, acquises jusque-là », a soutenu le chef d’Etat-major.

Pour le général de corps d’Armée, les « contours de la feuille de route » de ce dialogue « se préciseront davantage à travers le sérieux et la rationalité des initiatives et la recherche sérieuse des solutions idoines à cette crise qui perdure, dans les plus brefs délais ».

Ce dialogue, a indiqué le vice-ministre de la Défense nationale, permettra de sortir de cette phase « relativement complexe » que traverse le pays et assurera ainsi « la voie vers la tenue des prochaines élections dans les plus brefs délais possible, loin, et je le dis, de périodes de transition aux conséquences incertaines, car l’Algérie ne peut supporter davantage de retard et de procrastination ».

Le chef d’état-major de l’ANP a réaffirmé que l’Armée « restera immuablement fidèle à son engagement d’accompagner le peuple algérien, les institutions de l’Etat et l’appareil judiciaire ».

Il a indiqué à ce sujet que « nous n’avons aucune ambition politique et que notre aspiration majeure est de servir notre pays et notre Armée, conformément à nos missions constitutionnelles, et c’est là une position dont nous ne dévierons jamais ».

Le chef d’Etat-major a ajouté avancer ces propos « en toute connaissance de cause, car nous considérons la réalité de la crise dans notre pays d’un point de vue réaliste et profond, en prenant en compte ses dessous et objectifs, ainsi que ses répercussions directes et indirectes sur la sécurité et l’avenir de l’Algérie ».

« Nos analyses sont objectives et rationnelles, basées sur notre compréhension et perception de l’enchainement, la corrélation et le déroulement des évènements, ainsi que leurs finalités et principaux objectifs », a-t-il explicité M. Ahmed Gaid Salah.

Yahia Bourit