<span style='text-decoration: underline;'>Digital Business Days </span>:<br><span style='color:red;'>Un grand rendez-vous de l’industrie digitale et services connectés</span>

Après une première édition fructueuse, N’TIC magazine, organise pour la seconde année consécutive, l’événement «Digital Business Days –DBD 2018», rencontre BtoB dans le secteur des TIC, à Alger le 14 mars 2018 à l’hôtel El Aurassi.

Cette manifestation est un véritable accompagnateur auprès des décideurs et le moyen idéal pour favoriser les opportunités d’affaires et offrir un puissant levier au développement des partenariats, indique un communiqué de presse qui précise, cette occasion permettra aux experts du digital d’échanger sur des thématiques d’actualité en IT, de mesurer l’état d’avancement de la transformation digitale de leurs organisations et de bénéficier d’un dispositif de rencontres ultra-personnalisées, conformes aux besoins des participants, dans un cadre unique et propice à la qualité des échanges.

L’édition 2017, ayant réuni plus de 200 décideurs du secteur privé et public, 13 fournisseurs de solutions hardware et software et plus de 220 rendez-vous B2B organisés en une journée, avec un programme riche en conférences et en ateliers sur les tendances du numérique, chiffres qui seront doublés pour cette 2ème édition. Dans l’objectif de promouvoir les jeunes startups algériennes, un concours sera organisé en janvier prochain pour sélectionner les trois meilleures d’entre elles qui se verront octroyer un «Startup Corner» et pourront ainsi bénéficier d’une visibilité et de rendez-vous B2B avec de gros décideurs.

Avec plus de 40 millions d’abonnés à la téléphonie mobile, un taux de pénétration d’internet de près de 50%, un déploiement de près de 90 000 km de fibre optique, une demande de plus en plus accrue en contenu digital. L’Algérie amorce le virage de la transformation digitale et est obligée de muter vers un nouveau mode de fonctionnement de ses institutions et de ses entreprises. C’est dans ce contexte que les «Digital Business Days» proposent un espace qui favorise les échanges et l’émergence de synergies entre les différents acteurs des TIC, dans le but de passer au plus vite à une économie numérique, fer de lance de tous les pays développés et en voie de développement.

Alger: Samir Hamiche