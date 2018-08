<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Un groupe de pseudos supporters empêchent la reprise des entrainements</span>

Ce qui s’est passé dimanche dernier au stade Meflah Aoued dénotent que notre football est vraiment gangréné ou chacun dans l’entourage du club fait ce qui lui plait, allant jusqu’à s’ingérer dans les affaires de gestion dont la responsabilité incombe aux dirigeants.

Jadis cette situation n’avait pas lieu, mais hélas dimanche, comme convenu après deux jours de repos, le staff technique, Osmane Abderahmane et ses adjoints Zaim Sid Ahmed et Kaidelma Laouni, ainsi que tous les joueurs nouveaux et anciens, qui ont été retenus étaient à 16h00 au rendez-vous, au stade Meflah, à l’effet d’effectuer une séance d’entrainement avant d’entrer en stage bloqué de 10 jours, au centre équestre de Tizi. Mais malheureusement, un groupe de supporters s’illustra par des insultes et mots grossiers, en menaçant de représailles le groupe, qui était en tenue, s’il s’aventurait à entamer la séance d’entrainement, et ce, malgré la venue des agents de l’ordre public. Les joueurs et leur entraineur, après avoir attendu sur le terrain plus de deux heures, sans pour pouvoir s’entrainer, ont quitté le stade sous escorte policière. Ceci dit, devant cette situation, chacun y alla de son raisonnement, à l’exemple de ce groupe de sages, à leur tète le sexagénaire Hadj Miloud, qui dira : « Ecoutez, je condamne ce genre de comportement, mais il faut reconnaitre, que la Direction est en partie responsable de cette montée au créneau des supporters, qui ne veulent plus voir au sein du comité des dirigeants, ceux qui sont à l’origine de la rétrogradation du club.

En outre, je crois que sur pression de leur parents, des joueurs « espoirs » ont été promus, au dépens de leurs camarades plus aptes, à évoluer en séniors ».

Cela dit, le président Benfreha Abdelkader, comme il lui a été conseillé par de sages connaisseurs, doit dans l’immédiat revoir sa stratégie.