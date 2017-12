A l’instar des autres villes des pays arabes, les policiers de Mostaganem ont célébré avant-hier, la journée arabe de la police. Ainsi, la cérémonie officielle s’est déroulée au siège de la police judiciaire mobile en présence du wali, des autorités civiles et militaires, de policiers et cadres e la sûreté de wilaya.

La célébration de la journée de la police revêt une signification importante qui concerne toute l’humanité a indiqué le général major Abdelghani El Hamel, directeur général de la sûreté nationale dans une lettre lue par le divisionnaire, Khellassi Samir, chef de sûreté de wilaya, précisant que son objectif est de renforcer les relations professionnelles et les échanges d’expériences entre les polices arabes a affirmé le DGSN. Celui-ci, précisera dans sa lettre, qu’en tant qu’institution républicaine, la police algérienne œuvre toujours à trouver des méthodes opérationnelles en adéquation avec la vision adoptée, en mettant en place des mécanismes pour élargir son champ de travail de proximité en vue d’asseoir une police sociétaire, ayant une place pour tous les acteurs, notamment les experts, les intellectuels, hommes de religion, sportifs et artistes et ce, pour mieux préserver l’ordre public et assurer la protection des biens.

La bonne formation des policiers et le nouveau guide de déontologie qui définit avec précision les missions du policier, inspiré du statut particulier, constituent la plateforme sur laquelle se base le policier dans l’accomplissement de ses missions a indiqué le DGSN. Il a aussi rappelé, l’initiative de la direction générale qu’il coiffe, relative à la création d’un service interne chargé des questions de droits de l’homme et le mémorandum signé avec le Conseil national des droits de l’homme. Le DGSN a également rappelé que le renforcement des relations entre les polices des pays tend à mieux combattre le crime organisé et à relever les défis.

A l’issue de la lecture du DGSN, il a été procédé à la cérémonie de promotion et à la remise de nouveaux grades supérieurs à quatre vingt et un cadres de la sûreté de wilaya. Ainsi, trois commissaires ont été promus au grade de commissaire principal, quatre officiers au grade de commissaires de police, trois inspecteurs principaux au grade de lieutenants de police, trois inspecteurs au rang d’inspecteurs principaux, quatre brigadiers-chefs au grade d’inspecteurs, trente trois brigadiers au grade d’inspecteurs et trente et un agents de l’ordre public au rang de brigadiers. De même, des retraités de la police ont été gratifiés d’un cadeau chacun.

Charef.N