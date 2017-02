<span style='text-decoration: underline;'>Police</span>:<br><span style='color:red;'>Un hélicoptère équipé pour la surveillance de la circulation</span>

Le dispositif de la police s’est doté, à Oran, d’un nouvel hélicoptère de type Augusta-109 de surveillance de la circulation routière, qui a effectué mercredi un baptème aérien par des pilotes de l’unité aérienne régionale de la Sûreté nationale basée à l’aéroport international «Ahmed Benbella».

Cet appareil est doté de nouvelles technologies appelées «Hand View», qui permet l’envoi d’images d’une haute précision, en vue d’une exploitation en temps réel par les services de la voie publique, a indiqué à la presse un membre de la cellule de communication de la DGSN, le lieutenant de police, Youcef Khotta. Il a expliqué que ces images permettent au dispositif de contrôle au sol de maitriser techniquement la circulation dans les grandes zones urbaines. Initié dans le cadre de la modernisation des équipements, cet appareil permet au dispositif de police d’assurer une gestion efficace des manifestations culturelles, sportives et autres et une maitrise du trafic automobile, a-t-il souligné. Selon le responsable, cette dotation technique revêt un caractère stratégique pour les responsables de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), à sa tête le général-major, Abdelghani Hamel, devant garantir une meilleure performance professionnelle des éléments de la police et un service de qualité. Lors de cette patrouille aérienne de surveillance de la circulation routière, effectuée par les éléments de l’unité aérienne régionale de la Sûreté nationale de l’aéroport, en collaboration avec les services de police au sol, un conducteur a été verbalisé pour avoir commis une infraction au code de la route, a-t-on constaté sur place. Cette surveillance aérienne peut être effectuée au quotidien pour le renforcement des jalonnements des secours, de l’escorte et autres, a-t-on indiqué de même source.