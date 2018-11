Un héritage de lacunes et de dysfonctionnements

Le complexe sportif et le village olympique, l’extension de l’aéroport, le nouveau centre anti-cancer, le projet de l’extension du tramway, la nouvelle pénétrante au port d’Oran et d’autres grands projets à l’arrêt depuis des années, figurent toujours à l’agenda des priorités des pouvoirs publics qui ne cessent de multiplier les visites de chantier pour faire accélérer les travaux. D’autres actions et opérations programmées telles que l’aménagement et l’embellissement du Bd Front de Mer, l’aménagement de la rue de la Bastille, la réhabilitation du Grand Hôtel de la Poste d’Oran, la conversion des arènes d’Oran en «centre de commerce d’artisanat» (?), et bien d’autres projets que l’on dit inscrits dans le cadre de la préparation de la ville à l’accueil des prochains JM de 2021, semblent cumuler des retards devenus inquiétants. Annoncée pour le 5 juillet dernier, la réception des travaux d’aménagement et d’extension de la Place du 1er Novembre (ex-Place d’Armes), a été une première fois reportée au 1er novembre en cours. Malgré les directives fermes données par le wali d’Oran pour accélérer la cadence des travaux et respecter les délais, le chantier traîne encore en longueur et ne risque pas de s’achever avant quelques semaines. Ce projet, rappelons-le, porte sur un aménagement de tout le site, depuis la Place du 1er Novembre jusqu’à la Promenade de Létang. Il s’agit également de lancer les travaux de réhabilitation du Palais du Bey, avec l’ouverture d’un accès donnant sur le balcon d’espace vert dominant le port. Une énième opération d’aménagement de la Promenade de Létang devrait compléter ce grand projet initié et très soutenu par le Maire d’Oran qui veut redonner à cet endroit «son lustre d’antan et en faire un lieu de détente de prédilection pour les familles oranaises «. On sait que depuis des années, ce jardin Ibn Badis (ex-Létang), un joyau urbain historique, a connu durant ces dernières décennies, plusieurs opérations de réhabilitation, notamment celle datant de l’époque de l’ex-wali M. Zoukh alors en poste à Oran. De grands travaux d’aménagement avaient été réalisés, des postes de police installés, ce qui avait redonné confiance aux familles qui avaient réinvesti de nouveau les lieux. Malheureusement, quelques mois plus tard, le site a été livré à lui-même et s’est transformé en un lieu de beuverie, squatté par les délinquants et marginalisés. Par ailleurs, la carcasse en béton de l’ex-Hôtel Château-Neuf, ne cesse depuis plus de trente ans, de narguer le regard, défigurant de manière hideuse le paysage urbain autour de cette place historique que l’on veut agrandir et aménager. Aujourd’hui, malgré les efforts et les initiatives des responsables locaux successifs, l’héritage de lacunes et des dysfonctionnements est tel qu’il semble bien difficile de redresser la barre vers un minimum «de normalité» en termes de fonctionnement et de respect du cadre de vie collectif.

Par S.Benali