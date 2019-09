<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>En sauvant son ami de la noyade, un jeune y laisse sa vie</span>

La population d’Aïn El Türck est depuis hier en émoi suite au terrible drame qui a endeuillé les proches et amis du jeune Samir qui avait sauvé son ami de la noyade en lui portant secours, mais pour finalement y laisser sa vie.

En effet, affaibli par les efforts déployés pour sortir de l’eau son ami, le jeune Samir n’avait plus de forces pour revenir vers le rivage et s’est laissé entrainé par les courants sous marins. La quantité d’eau de mer avalée finira par avoir raison du vaillant Samir qui décèdera par noyade. Les secours et les soins prodigués par les éléments de la protection civile ne parviendront pas à le sauver. Son corps a été transféré vers les services de la morgue pour l’autopsie d’usage et l’enquête préliminaire a été ouverte afin de déterminer la cause exacte de ce décès. Pour les amis du défunt et sa famille, la nouvelle de la mort du jeune Samir a provoqué un grand déchirement, mais son acte de bravoure restera à jamais gravé dans les mémoires.

Un public nombreux se rendra à son enterrement pour lui rendre un dernier hommage.

Karim Bennacef