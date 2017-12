<span style='text-decoration: underline;'>Un et trois ans de prison avec sursis</span>:<br><span style='color:red;'>Un homme et deux femmes accusés de viol et d’avortement</span>

Un et trois ans de prison avec sursis : Un homme et deux femmes accusés de viol et d’avortement

Trois mis en cause, le premier M.Mohamed, accusé de viol et avortement et deux femmes T.F, et Y.F, devant répondre quant à elles de complicité d’avortement, ont comparu hier devant le tribunal criminel de la cour d’Oran où le représentant du ministère public a requis contre le premier prévenu 12 ans de réclusion et contre les deux autres 4 ans de prison ferme.



Suite aux délibérations, M.Mohamed écopera de 3 ans de prison avec sursis et les deux femmes d’un an de prison avec sursis. Les faits remontent au 13.04.2016, la dénommée Z.H, mère de M.N, une jeune fille âgée de moins de 16 ans, saisira les éléments de la police d’Oued Tlélat en déposant une plainte où elle expliquera que sa fille a été victime d’un avortement. Entendue, la victime expliquera qu’en date du 05.04.2016, elle rencontre le mis en cause cité pus haut après avoir passé la nuit avec elle à Oued Tlélat, le lendemain il se rendront à Oran et plus exactement au niveau de l’avenue Chakib Arslan où il confie la jeune fille à une femme en lui remettant la somme de 35 000 DA pour prendre en charge l’opération d’avortement. Suite à quoi, cette femme conduira la jeune victime au niveau d’une maison où se trouvait le médecin devant accomplir cette intervention. Ladite médecin, prendra en charge alors la jeune fille et interrompra sa grossesse. L’enquête menée par les éléments sécuritaires, conclura que le domicile où cette intervention a été accomplie appartiendrait à la deuxième mise en cause dans cette affaire la dénommée T.F. Interrogée, cette dernière expliquera que la dénommée est une amie, et elle est venue lui rendre visite avec la jeune fille qui s’en ira suite à cette visite niant avoir une certaine complicité dans cette affaire. Le rapport du légiste établi en date du 20.04.2016, stipulera que la jeune fille était enceinte et a subi un avortement. Entendue en instruction, la victime expliquera qu’elle avait une relation avec M.Med qui est son voisin, avec qui elle avait une relation maritale. Une fois qu’elle apprendra qu’elle est enceinte, elle en parlera à la sœur du mis en cause qui cette dernière et le mis en cause lui conseilleront l’avortement. Cités hier à la barre, les trois prévenus nieront les faits. Le dénommé M.Med ne réfutera pas sa relation avec la jeune fille. Entendue à la barre, la victime maintiendra ses accusations. La défense plaidera la non culpabilité de ses mandants insistant sur le fait que le soi-disant médecin ayant accompli cette opération, est restée introuvable.