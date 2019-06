Encore une fois, le second jour de l’Aid a été dramatique pour une personne de sexe masculin. Non identifié, cet homme fut fauché par le train venant d’Oran et qui assurait la desserte Oran– Sidi Bel-Abbès. L’accident a eu lieu au niveau du quartier Sidi Djilali hier matin vers huit heures et demi. Mort sur le coup, le corps de la victime fut évacué vers la morgue du CHU de Sidi Bel-Abbès.

M.Bekkar