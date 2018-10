<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bouariridj </span>:<br><span style='color:red;'>Un Imam brûle sa maîtresse vive </span>

Quatre personnes dont un imam et une femme ont été auditionnés avant hier jusqu’à une heure tardive par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Mansoura dans la wilaya de Bordj Bou Areridj pour répondre des chefs d’inculpation d’homicide volontaire avec préméditation. Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt.

Les faits de cette affaire incroyable , remontent à la fin du mois de septembre.

Tout a commencé le lundi 23 septembre dans la localité dite «Ain snab» où un cadavre calcine a été découvert dans un caverne! L’enquête menée par les éléments de la police judiciaire a révélé qu’il s’agit du corps d’une femme âgée d’une trentaine d’années Il s’agit bel et bien d’un crime. Des investigations ont été lancées par les services de la gendarmerie nationale et ont abouti au terme d’une semaine à l’arrestation des mis en cause. Selon nos sources judiciaires, le principale auteur dans cette histoire n’est autre que l’amant de la victime, un imam.

Selon nos mêmes sources, L’enquête a révélé que l’imam «remplaçant» au niveau de la mosquée «Ali ibn Abi Taleb» à Bordj Bou Arrerij avait une relation amoureuse avec la victime, une femme divorcée avec trois enfants.

La relation a commencée par une aide financière apportée a la victime , avant de se développer en relation amoureuse secrete ! La relation a dégénéré. le couple se voyait a l’intérieur de la mosquée !! Un fait difficile à imaginer !

Le couple se voyait souvent et la victime demandait de l’argent à l’imam. Au début, des petites sommes, ensuite la victime est devenue plus «gourmande»! et sa cupidité l’a conduite à sa fin.

Avec l’aide de sa copine, la victime a donné rendez vous à l’imam, et elle a demandé à son amie de les filmer. La victime a commencé à faire du chantage à l’imam. De l’argent ou elle publie la vidéo sur les réseaux sociaux!

Elle a demandé une somme de 50 millions de centimes au début et elle les a eus , une deuxième

tranche encore. Nos sources avancent que la victime a poussé l’imam à vendre des biens pourvu que l’histoire reste cachée L’imam a commencé à en avoir marre de ce chantage, surtout que sa maîtresse lui avait demandé 100 millions de centimes .Cette fois ci. Il a planifié de se débarrasser d’elle une fois pour toute ! Mais il lui fallait de l’aide, en l’occurrence, la copine de la victime pleine de haine , car elle n’avait pas reçu un centime de la part de la victime, alors que cette dernière lui avait promis une somme d’argent

Feriel.B