<span style='text-decoration: underline;'>Lancement, hier, du projet intégré de transformation du phosphate</span>:<br><span style='color:red;'>Un immense défi de 6 milliards de dollars</span>

Le Premier ministre a lancé, hier, les travaux de réalisation du complexe intégré de transformation du phosphate de la région de Bled El Hadba. A partir de Tébessa d’où il a présidé la cérémonie, Ahmed Ouyahia qui affirme représenter le président de la République, n’a pas manqué de souligner l’importance du projet, «l’un des plus importants de ces dix dernières années». Le chantier est, en effet, colossal, de part le niveau d’investissement d’abord, puisque les deux partenaires chinois et algériens, consentiront une dépense de l’ordre de 6 milliards de dollars, de part le nombre d’emplois qu’il créera, estimés à quelques 3.000 postes de travail et enfin en raison de la plus value de 1,9 milliard de dollars à l’export, une fois arrivé à sa vitesse de croisière. Les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, côté algérien, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic, auront l’exaltante tâche de mener à bien cette délicate phase de réalisation du complexe, censé entrer en production en 2022. Pour le Premier ministre, la signature de cet accord est «un premier pas dans la réalisation du grand projet qui devra relancer l’économie de toute la région Est du pays». Un grand espoir est ainsi mis sur ce mégaprojet que le chef de l’Etat a suivi les phases de mise en œuvre. «Je représente dans cette cérémonie, le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cette signature constitue une étape dans la concrétisation de ce projet qui engage 4 wilayas de l’Est du pays», a souligné le Premier ministre, comme pour confirmer l’importance stratégique du complexe de phosphate.

Stratégique, insistera Ahmed Ouyahia, parce qu’il est question de gros aménagements, de grandes quantités d’eau industriel, de dédoublement et électrification de la voie ferrée, autant de préalables incontournables pour produire, au final 10 millions de tonnes de phosphate annuellement. Stratégique, également, car, ce projet est pérenne, en raison des immenses réserves que détient l’Algérie, qui est le troisième pays à l’échelle mondiale en la matière. «Tous les moyens seront mobilisés pour la réalisation du projet de transformation du phosphate», assure le Premier ministre.

Accompagné par les ministres de l’Intérieur, de l’Energie et de l’Industrie et des Mines, Ahmed Ouyahia n’a pas manqué de rendre hommage à la perspicacité du président de la République, dont la bonne gouvernance «a permis à l’Algérie de gérer une conjoncture économique difficile, d’assurer la continuité et de relever le défi pour atteindre une étape qui augure un avenir promettant pour le pays», a affirmé le Premier ministre. Il faut dire que sans la gestion sage des finances du pays, à travers, le désendettement, la consolidation des réserves de change et la création du Fonds de régulation des recettes, initiées dans le milieu des années 2000 et qui ont donné au gouvernement l’opportunité d’éviter le recours au FMI, on n’aurait pas rêver d’inaugurer l’immense complexe de phosphate.

Lequel projet sera concrétisé dans les délais grâce à la mobilisation des entreprises chargées de sa réalisation et de sa gestion, a insisté le PDG de la Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour. «Les aménagements nécessaires dans le secteur des transports, l’eau industrielle, la rénovation, le dédoublement et l’électrification de la voie ferrée, sur 388 km, depuis Djebel El Onk (Tébessa NDLR) jusqu’à Annaba seront réalisés», a précisé M. Ould Kaddour. Il a indiqué que 1 500 milliards de DA ont été mobilisés pour la réalisation de ce projet de l’industrie minière, assurant que l’extraction et la transformation du phosphate garantira des revenus hors hydrocarbures pour l’économie nationale.

De son côté, le PDG de la société chinoise Citic, Chen Xiaoijia, a exprimé au nom du groupement chinois, engagé dans le projet, sa volonté à «accompagner la partie algérienne dans la concrétisation du complexe de phosphate pour l’intérêt des deux pays».

Alger: Smaïl Daoudi