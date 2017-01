<span style='text-decoration: underline;'>Les services du commerce intensifient la lutte contre la médecine parallèle</span>:<br><span style='color:red;'>Un important lot d’aiguilles d’acupuncture saisi à l’aéroport d’Oran</span>

La médecine parallèle est dans le collimateur des pouvoirs publics après les derniers scandales qui ont secoué la scène nationale.

Les services du commerce ont intensifié sur instruction du ministère de tutelle, les contrôles dans la région ouest des vendeurs et autres pratiquants de cette médecine qualifiée à tort de douce. Après la vaste opération de contrôle du marché des plantes médicinales qui a permis de contrôler une centaine de commerçants dans cinq wilayas de l’Ouest et la verbalisation d’une cinquantaine, les contrôles au frontières ont été renforcés pour détecter tout produit prohibé utilisé dans la médecine parallèle. C’est ainsi que les douaniers chargés de la visite des voyageurs opérant à l’aéroport international Ahmed Benbellah, ont réussi à saisir au début de la semaine un lot important composé de deux cent boites d’aiguilles d’acupuncture. Ces produits de médecine traditionnelle chinoise importés sans autorisation, ont été découverts sur un voyageur lors du traitement des passagers en provenance de Paris Orly. L’acupuncture ou acuponcture est un système thérapeutique dont les origines historiques sont très liées avec la tradition médicale chinoise.

L’acupuncture consiste en une stimulation de zones précises de l’épiderme: les «points d’acupuncture». Les techniques de stimulation des points d’acupuncture sont effectuées avec des moyens divers: des aiguilles le plus souvent, mais aussi d’autres moyens physiques (mécaniques, électriques, magnétiques, thermiques, lumineux) ou physico-chimiques.

H. Maalem