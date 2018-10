<span style='text-decoration: underline;'>Le salon du tourisme SITEV aura lieu du 17 au 20 octobre </span>:<br><span style='color:red;'>Un important rendez-vous pour promouvoir la destination Algérie</span>

Ue tourisme est l’un des vecteurs importants pour la diversification des revenus et du développement économique. Ayant un potentiel touristique important, avec des milliers de sites paradisiaques et monuments historiques, l’Algérie se penche de plus en plus à développer davantage ce secteur qui lui permet de se dégager des griffes de la dépendance aux hydrocarbures.

En plus des infrastructures hôtelières et des projets en cours, de nombreuses manifestations touristiques sont organisées à longueur d’année. C’est le cas du Salon International du Tourisme et des Voyages (SITEV), dont la 19ème édition aura lieu du 17 au 20 Octobre 2018, au Palais des Expositions, les Pins Maritimes, à Alger. Le Salon sera organisé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et sous l’égide du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Pour ce qui est de son importance, le salon représente la plus grande et la plus importante manifestation touristique, organisée annuellement en Algérie, de par le nombre, la variété et la qualité des exposants qui y participent.

«Il constitue en fait, l’espace idoine et indiqué qui offre aux opérateurs et aux acteurs du tourisme l’opportunité d’échanger les expériences et de tisser des relations d’affaires», a affirmé le commissariat du Salon dans un communiqué. « Dans ce contexte, le SITEV a acquis une notoriété, qui le place en pôle position des événements touristiques de la région du Maghreb », explique-t-on.

Pour ce qui est du nombre des participants, le Commissariat du salon annonce pour cette édition, la participation de plus de 300 participants dont plus de 120 étrangers venant de treize (13) pays à savoir la Tunisie, la Turquie, la Chine, le Niger, l’Ethiopie, la Finlande, le Mexique, le Portugal, l’Italie, l’Espagne, la Hongrie, la Slovaquie et la Jordanie.

Il est à préciser qu’en marge de cette manifestation, l’organisateur a prévu un éductour au profit de 30 personnes, dont 19 étrangères représentant 11 T.O et 05 médias. Quant au programme de l’évènement, il est retenu l’organisation, de conférences débats, d’un work shop entre opérateurs nationaux et étrangers, différentes animations ainsi qu’une journée dédiée exclusivement à la saison touristique saharienne.

D’autres part, et dans le cadre de la promotion de ce festival, il a été procédé à la diffusion de témoignages valorisant l’image du pays, émanant de certains ambassadeurs accrédités en Algérie (Grande Bretagne et la Croatie), des figures sportives, d’influenceurs et de bloggeurs spécialisés dans le monde des voyages. Dans la même continuité de promotion, le commissariat du salon s’est doté d’une plate forme numérique www.sitev.dz afin de faciliter les inscriptions pour la participation et l’accès aux informations utiles se rapportant à l’organisation de ce salon.

Alger: Samir Hamiche