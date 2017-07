<span style='text-decoration: underline;'>Il a été nommé hier, par le président de la République </span>:<br><span style='color:red;'>Un inconnu à la tête du Tourisme national</span>

Hacène Mermouri arrive à la tête d’un secteur qui est sens dessus dessous, où l’impression qui se dégage est une grande incompétence à tous les niveaux. Son profil d’hommes d’art et de lettres ne lui permet sans doute pas d’être opérationnel à la première semaine.

Le poste du ministre de Tourisme est enfin pourvu. Il revient à un cadre du ministère de la Culture. Il s’agit de Hacène Mermouri à qui l’honneur est revenu d’être ministre de la République, conformément à l’article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre, le chef de l’Etat a, en effet, «nommé ce jour, Hacène Mermouri ministre du Tourisme et de l’Artisanat», rapporte un communiqué de la présidence de la République. Cette nomination clos donc officiellement la liste de l’exécutif, dont la présentation a été amputée d’un poste ministériel, 48 heures après l’annonce de sa constitution. Il s’agissait, rappelons-le du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, dont le représentant a été tout simplement démis au lendemain de sa prise de fonction. Cadre du Mouvement populaire algérien, Messaoud Benagoun, 35 ans, a du céder son poste dans un climat électrique fait de suspicion, d’information contradictoire sur le personnage et de règlement de compte politique. Accusé d’avoir trompé l’Etat, le président du MPA Amara Benyounes, s’est défendu de pareille insinuation. La polémique a duré quelques jours pour retomber ensuite. Mais, le déficit du gouvernement en ministre du Tourisme, n’est pas passé inaperçu avec l’ouverture de la saison estivale où tout le monde a eu à constater la grande anarchie qui règne sur bon nombre de sites balnéaires, sans compter les problèmes d’hygiène et de pollution des eaux de baignade.

Hacène Mermouri arrive donc à la tête d’un secteur qui est sens dessus dessous où l’impression qui se dégage est une grande incompétence à tous les niveaux. Son profil d’hommes d’art et de lettres, ne lui permet sans doute pas d’être opérationnel à la première semaine. On retiendra, en effet, dans son CV, les postes qu’il a occupés que sont celui de directeur de la Culture à la wilaya d’El Oued, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, sont faut-il le souligner, assez éloignés de la réalité actuelle du tourisme national. Il n’y a rien à attendre de M.Mermouri dans l’immédiat. L’homme devra prioritairement se familiariser avec le secteur et ses nombreux problèmes avant d’envisager des actions sur le terrain.

Ce qu’il faut savoir par contre, c’est que le tourisme est inscrit dans le programme du président de la République comme une priorité nationale. Le gouvernement l’a intégré dans son plan d’action en tant que vecteur de diversification de l’économie et de création d’emplois. Il est bien entendu que l’on est, en Algérie, très loin de cette état de fait, puisqu’à ce jour, les scènes quotidiennes de milliers de véhicules algériennes en attentes de passer la frontière avec la Tunisie alors que dans le sens contraire, c’est le vide, viennent confirmer l’indigence du tourisme algérien.

Aussi, les observateurs comme les professionnels du tourisme se posent la question, de savoir, si le nouveau premier responsable du secteur saura mettre en œuvre une feuille de route à même de redorer son blason à un secteur qui a très largement perdu de son lustre d’antan.

Alger: Smaïl Daoudi