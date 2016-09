“Les actions des pilotes s’ils, comme nous l’espérons, n’obéissaient pas à des ordres de Washington, va de la négligence criminelle au soutien direct aux terroristes de l’Etat islamique”. C’est en substance ce qu’a estimé un communiqué du ministère des Affaires étrangères russes après les frappes meurtrières de la coalition internationale contre une position de l’armée syrienne qui a tué au moins 60 soldats syriens.

Il faut dire que ce communiqué est plus nuancé et plus diplomatique que les déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui avait ouvertement accusé les Américains de soutenir Daech. Il faut dire que ces frappes ont permis aux combattants de reprendre plusieurs positions à Deir Ezzor, avant que l’armée syrienne ne passe à l’offensive et ne reprenne certaines positions.

Cet incident met à mal la trêve négociée et signée par les Américains et les Russes et qui a pu résister cinq jours durant, avant qu’elle ne soit ébranlée par ce raid des pilotes américains qui, il est vrai, pose plusieurs interrogations sur la politique globale des Etats-Unis dans la région du Moyen et Proche Orient.

Lavrov qui est à la tête de la diplomatie russe depuis des décennies, n’est pas le genre d’homme à balancer de telles accusations sous l’effet de la colère ou à la légère. L’homme en a vu d’autres et a toujours fait preuve d’une grande maîtrise des dossiers internationaux et de la gestion des conflits. Son accusation quant aux motifs réels des Américains dans ce raid, mais aussi dans le conflit dans sa globalité, confirme les thèses avancées jusque-là par plusieurs analystes qui pensent que les Etats-Unis jouent un jeu trouble dans la région et utilisent la situation, avec y compris l’émergence de Daech pour atteindre des objectifs inavoués dont la finalité est d’affaiblir les pays Arabes en procédant à des divisions territoriales et la création de nouveaux Etats petits et faibles, pour permettre à Israël d’être la seule force régionale capable de dicter son agenda à toute la région dans les années à venir.

Par Abdelmadjid Blidi