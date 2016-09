<span style='text-decoration: underline;'>Centre international des conférences inauguré par le président de la République</span> :<br><span style='color:red;'>Un joyau à la hauteur de l’ambition diplomatique de l’Algérie</span>

La tournée de Abdelaziz Bouteflika l’a conduit au bureau présidentiel et à la grande salle de conférence qui accueille pas moins de 6.000 places. Dénommée Icosuim, cette vaste salle est très adaptée pour recevoir de gigantesques manifestations internationales. C’est d’ailleurs le but principal du CIC.

Le Centre international des conférences (CIC), une infrastructure aux standards internationaux, a été inaugurée ce jeudi par le président de la République. Cette sortie du chef de l’Etat valait la peine au regard de l’importance de la réalisation qui constitue un outil indispensable pour l’Etat. Il faut bien se rendre à l’évidence qu’avec la dimension que prend le pays à l’échelle régionale et internationale, le complexe de Club des Pins s’en trouve exigu et inadapté à l’ambition de la diplomatie algérienne.

Baptisé au nom de Abdelatif Rahal, ancien diplomate et conseiller diplomatique du chef de l’Etat, décédé en décembre 2014 à l’âge de 92 ans, l’édifice impressionne ses visiteurs. Il est d’ailleurs tellement immense qu’une simple visite officielle ne saurait faire le tour de toutes les installations qu’il regroupe. De fait, la tournée de Abdelaziz Bouteflika l’a conduit au bureau présidentiel et à la grande salle de conférences qui accueille pas moins de 6.000 places. Dénommée Icosuim, cette vaste salle est très adaptée pour recevoir de gigantesques manifestations internationales. C’est d’ailleurs le but principal du CIC qui comprend également plusieurs salons d’honneur et des salles de réunions pour les chefs d’Etat, plusieurs restaurants, des salles de réunions et même un bloc opératoire. Sans trop de risque de se tremper, on peut aisément affirmer que cette infrastructure peut abriter sans aucun problème n’importe quel dirigeant du monde et faire face à n’importe quel impératif de santé ou autre problème pouvant surgir. Les concepteurs de ce bel édifice ont pensé à tout, jusqu’au moindre détail, que ce soit au plan de la fonctionnalité que celui de l’esthétique. Le bureau d’étude italien et l’entreprise de réalisation chinoise, ont réussi à faire sortir de la banlieue ouest de la capitale, un véritable bijou d’architecture.

Tous ces aspects qui surprennent tous ceux qui s’y rendront, ne peuvent être découverts en une ou deux heures de visite. Aussi, le chef de l’Etat et la délégation qui l’a accompagné lors de cette visite, ont visionné une vidéo produite par l’administration du CIC qui revient sur tous les services du centre. Rappelons, à ce propos, que le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, le Président de l’APN Mohamed Larbi Ould Khelifa, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l’Etat ont assisté à la projection de ce documentaire aux côtés du président de la République.

Le directeur général de la résidence d’Etat Sahel, Hamid Melzi, parle du CIC comme d’une infrastructure majeure. «C’est un centre de congrès unique au monde qui a la particularité d’englober trois espaces en un seul grand édifice aux fonctions différentes. C’est du trois en un», indique M. Melzi qui n’omet pas de relever la particularité du centre au sens où il comprend «un palais des congrès réservé aux chefs d’Etat, un autre palais des congrès commun à toutes les conférences internationales et nationales ainsi qu’un centre d’exposition de 12.400 m²». Une triple vocation qui fera de ce complexe un espace, tout autant diplomatique, politique et économique.

Smaïl Daoudi