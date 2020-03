Hier, c’était la journée de la femme. Partout dans le monde elle a été honorée, chouchoutée et écoutée. Des manifestations ont été organisées à cet effet comme il est de coutume chaque 8 mars de chaque année. Une halte sur les avancées des droits des femmes, de leur combat et de leurs réalisations.

Un combat qui dure depuis la nuit des temps avec des formes diverses d’un pays à l’autre. L’égalité homme-femme est loin d’être une réalité dans la quasi-totalité des pays, qu’ils soient du Nord ou du Sud. Les avancées sont certes différentes, mais dans tous les cas, on est loin de l’objectif tant souhaité. Même dans les pays occidentaux, la violence faite aux femmes est quotidienne, les discriminations salariales tenaces et les féminicides toujours d’actualité.

Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est dans les pays du Sud que la cause de la femme avance le mieux. Peut être que l’on s’est pris plus tard que les Occidentaux, mais les femmes de ces pays ressentent ce changement dans leur statut. Elles ont le droit au travail, de choisir leur mari, d’étudier ou de voyager. Des acquis certes connus des années auparavant en Occident, mais qui n’ont pas évolué depuis, d’où cette sensation de stagnation et de sur place que dénoncent les associations féminines à Paris, Washington, Londres ou autres grandes capitales du monde.

Mais il ne faut pas se leurrer. Dans les pays du Sud, la femme commence tout juste à découvrir ce nouveau statut, et elle est bien loin d’avoir atteint les objectifs qui doivent être les siens. Il est encore navrant de constater cette amère vérité qui veut que la femme soit un citoyen de seconde zone. Elle a toujours besoin d’un tuteur pour vivre pleinement sa vie. Ses choix et ses décisions restent encore tributaires, dans la majorité des cas, soumis à l’appréciation et au consentement du père, du frère ou du mari. La femme ne dispose pas totalement de sa vie.

C’est là un constat qui ne saurait être occulté ou travesti. C’est la dure réalité d’un statut implacable et dur à changer. D’où tout l’intérêt d’un combat qui doit être mené jusqu’au bout et sans discontinuité. Pas seulement par la femme mais aussi par les hommes qui sont une partie centrale dans cette équation d’un combat au quotidien, de longue haleine, qui n’a pas fini de traverser les sociétés du monde entier. D’ailleurs, beaucoup de femmes ne veulent pas que ce 8 mars ne soit qu’une date de fête et de roses, mais surtout une journée de bilans et de perspectives.

Par Abdelmadjid Blidi