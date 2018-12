<span style='text-decoration: underline;'>L’ambassade d’Algérie en France</span>:<br><span style='color:red;'>Un lot de lettres manuscrites de l’Emir Abdelkader racheté par l’Algérie</span>

Un lot de lettres manuscrites de l’Emir Abdelkader et d’autres le concernant, datant du 19e siècle, a été racheté mercredi par l’Algérie, a-t-on appris jeudi auprès de l’ambassade d’Algérie en France.

Ce lot, qui comporte des lettres écrites en langue arabe, accompagnées de traduction, signées et portant le sceau de l’Emir Abdelkader, était mis en vente aux enchères par l’Hôtel Drouot à Paris, a-t-on précisé de même source. Ce lot porte également sur des lettres écrites par le père de l’Emir et par Ahmed Bey. L’acquisition de ce lot a été menée conjointement par le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères à travers l’ambassade d’Algérie en France qui «ont évalué la valeur de ces documents», a-t-on ajouté.

«Cette opération, relevant de la souveraineté nationale, s’inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la récupération des archives et la facilitation des travaux de recherche des historiens», a indiqué la même source.