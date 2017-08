<span style='text-decoration: underline;'>Après avoir secouru deux baigneurs</span>:<br><span style='color:red;'>Un maître nageur meurt noyé à Mostaganem</span>

Le douze du mois courant, la baignade était interdite dans les plages à cause des vents forts qui soufflaient et pourtant, des jeunes estivants inconscients et faisant fi des consignes de la Protection civile, ont rejoint la mer agitée pour nager.

Ainsi, aussitôt, ils se sont heurtés à de grandes vagues les plaçant dans un péril imminent. Un maître nageur saisonnier, relevant de la Protection civile à rejoint les infortunés baigneurs qui étaient en train de se noyer qui a pu les sauver après tant d’efforts. Malheureusement, le maître nageur probablement épuisé, a disparu en mer. Son corps sans vie a été rejeté par la mer en début de matinée d’avant-hier dimanche et récupéré par les pompiers qui l’ont transporté à la morgue de l’hôpital de Mostaganem. La victime est considérée comme morte dans l’exercice de ses fonctions. Les faits ont eu lieu sur une plage de Stidia, commune de résidence de la victime durant son vivant. Un vibrant hommage lui sera rendu.

Charef.N