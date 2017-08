<span style='text-decoration: underline;'>﻿Montage automobile</span>:<br><span style='color:red;'>Un manque à gagner de 13 milliards de DA pour le Trésor public</span>

Après avoir constaté «plusieurs dysfonctionnements», depuis sa mise en œuvre en 2000, le ministère de l’Industrie et des Mines a décidé de revoir en profondeur «la politique des avantages fiscaux accordés dans le cadre du dispositif SKD/CKD».

C’ est en effet ce qu’a indiqué le ministère de l’Industrie dans un communiqué. Selon une étude menée par le département de Mahdjoub Bedda, le manque à gagner pour le Trésor public dû à l’application de ce régime, était évalué à plus de 40 milliards de DA pour l’année 2016 et à plus de 27 milliards de DA pour l’année 2015. Rien que pour les cinq premiers mois de l’année en cours, ce manque à gagner en matière de droits de douanes a atteint plus de 20 milliards de DA. Contrairement à ce qui était attendu du dispositif SKD/CKD, les importations en termes de valeurs de kits d’assemblage et de montage n’ont cessé d’augmenter durant ces trois dernières années pour atteindre près de 2 milliards de dollars en 2016, contre plus de 1,42 milliard de dollars en 2015 et plus de 851 millions de dollars en 2014. Pour les cinq premiers mois de cette année, ce chiffre a déjà dépassé 1 milliard de dollars.

Selon le département de Bedda Mahdjoub, le manque à gagner pour le Trésor public dû à l’importation des collections destinées à l’activité de montage de véhicules (SKD), exonérées de droits de douanes en vertu des dispositions de la loi de Finances 2010, a atteint 13 milliards de DA en 2016 et 6,82 milliards de DA en 2015. Ce chiffre est de 8,24 milliards de DA pour les cinq premiers mois de l’année en cours. Les importations de collections SKD destinées à la filière de l’industrie mécanique (tracteurs, bus, véhicules de tourisme et véhicules de transport de marchandises) ont atteint plus de 473 millions de dollars en 2016 contre plus de 81 millions de dollars en 2015.

Durant les cinq premiers mois de 2017, ces importations se sont élevées à plus de 815 millions de dollars. Pour les véhicules de tourisme, les importations des kits d’assemblage ont dépassé 277 millions de dollars en 2016 contre plus de 27 millions de dollars en 2015. Dans ce cadre, le ministère a constaté que les prix, sortie usine, étaient relativement élevés malgré les avantages fiscaux accordés, c’est pourquoi l’octroi et le renouvellement des autorisations seront subordonnés à la question des prix des véhicules, avise le ministère.

Dans l’objectif de rectifier cette situation, le ministère de l’Industrie a jugé « urgent de revoir en profondeur la politique des avantages fiscaux accordés dans le cadre du dispositif SKD/CKD, qui a non seulement diminué les recettes budgétaires de l’Etat, mais aussi les réserves de change, sans atteindre les objectifs prévus».

A noter qu’actuellement, quelques 60 opérateurs économiques émargent au dispositif SKD/CKD pour 20.000 emplois. Il est relevé, en outre, que le taux d’intégration moyen ne dépasse pas 20% hors filière automobile, tandis que le taux de couverture du marché se situe entre 35% et 40%.

Alger: Wahida Oumessaoud