<span style='text-decoration: underline;'>Loi sur les hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>Un mauvais timing de l’exécutif ?</span>

Les observateurs économiques affirment que les contrats actuellement en cours, ne seront pas touchés par les nouveaux textes. Il aurait ainsi été plus indiqué de reporter la loi après la présidentielle, la priorité de l’heure, étant l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Les deux textes législatifs qui ont suscité beaucoup de polémiques ces derniers jours, ont été adoptés par le Conseil des ministres. La loi des Finances 2020 et celle sur les hydrocarbures atterriront bientôt dans le bureau du président de l’APN, dans une ambiance plutôt effervescente, si l’on considère les manifestations qui s’étaient déroulées avant-hier, au moment où le Conseil des ministres planchait sur ces lois. Si celle des Finances 2020 n’a pas beaucoup été commentée par les hommes politiques, pour d’évidentes raisons de fonctionnement de l’administration et de l’ensemble des secteurs d’activité du pays, la loi sur les hydrocarbures a subi l’essentiel des critiques.

Les partis politiques, dans leur ensemble, ont estimé inapproprié et surtout inopportun d’ajouter à la tension qui caractérise la scène nationale, un nouvel élément de clivage entre la société et l’Etat. Les partis de l’opposition, à l’image du FFS et du PT, ne se contentent pas de remettre en cause le timing de la programmation de la loi, mais vont jusqu’à accuser le gouvernement de vouloir brader les richesses du pays. D’autres formations politiques, moins radicales dans leur discours, à l’image du RND, soulignent l’empressement de l’exécutif, qu’elles ne trouvent pas justifié. Les observateurs économiques sont du même avis, arguant, comme le souligne Abdelmadjid Attar, que les contrats actuellement en cours, ne seront pas touchés par les nouveaux textes. Il aurait ainsi été plus indiqué de reporter la loi après la présidentielle, la priorité de l’heure, étant l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Ce sont-là les principales critiques autour d’une loi qui a fait l’unanimité contre elle. Cela, pour dire qu’il sera très difficile de la faire voter par un parlement, aujourd’hui sans direction, pour la simple raison que les partis de l’ex-majorité qui le composent ne se sentent aucune obligation de suivre l’exécutif.

La réaction du secrétaire général du RND qui préconise le report de sa présentation devant les deux Chambres du parlement, traduit les «nouveaux calculs» que font désormais les formations politiques de l’ex-alliance présidentielle. Le FLN de son côté, n’a pas réagi et a décidé de laisser à son groupe parlementaire de statuer sur le sujet. Or, en l’absence d’une direction cohérente, il y a fort à parier que les députés du vieux parti sortiront la clause de conscience et beaucoup ne voteront pas en faveur du texte, d’abord par calcul politicien, ensuite pour ne pas porter le lourd fardeau d’une loi, décriée par une partie de la société.

Quant à la loi de Finances, elle aussi vouée aux gémonies, elle sera sans doute amendée, mais elle passera, en ce sens que les députés refuseront d’assumer la responsabilité d’un blocage total du pays en cas de rejet du texte. Il restera la voie de l’ordonnance, mais l’on ne voit pas la chose se faire ainsi, indiquent les observateurs de la scène politique nationale.

Il va sans dire que cet épisode législatif est une première dans l’histoire de l’Algérie indépendante. C’est bien la première fois que des citoyens reloquent «symboliquement» un texte et ordonnent aux élus de la nation de les suivre dans leur logique.

Cela pour dire que le dernier Conseil des ministres a tous les attributs pour entrer dans les annales de la République, comme celui qui a été très suivi par les Algériens.

La loi des Finances n’a rien apporté de nouveau et celle des hydrocarbures a apporté quelques changements dans la fiscalité, sans chamboulement dans le fond. Mais cela a suffi pour sortir des milliers d’Algériens dans la rue qui attendent de pied ferme l’attitude des députés et des sénateurs vis-à -vis de ces deux textes et plus spécifiquement celui sur les hydrocarbures.

Nadera Belkacemi