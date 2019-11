La maison de jeunes Ahmed Zabana de la D.J.S, ancien petit théâtre de la rue Chanzy, ex plateau a organisé cette célébration à sa façon, en invitant plusieurs groupes artistiques.

A rappeler que cette maison de jeunes a formé beaucoup de peintres, de comédiens, des photographes, des chanteurs et tout ce qui touche à la culture. Donc, pour cet événement, la sympathique et dynamique Chebki Anissa, directrice de ce centre culturel semble avoir varié le spectacle où on a assisté à une représentation de marionnettes de l’artiste Ali Alilou, démontrant ses compétences également dans ce domaine.

Puis, la nombreuse assistance a apprécié l’évolution sur les planches de l’artiste Ikram Chail dans un monodrame qui confirme la valeur artistique de cette actrice montante qui fut très appréciée et applaudie, de même qu’elle fut félicitée par la directrice Mme.Chebki Anissa, par l’acteur Ali Alilou et surtout par le réalisateur et cinéaste Mesri Houari qui a promis à l’actrice de lui confier un rôle dans son prochains film . Ce qui a réjouit notre actrice qui est également présidente d’une association culturelle.

Des jeunes peintres ont également exposé plusieurs de leurs œuvres. Ainsi, le petit théâtre de la DJS semble continuer à former des jeunes pour la culture et ceci grâce au dévouement de la directrice en faveur de cette jeunesse. Ainsi, le public présent a pu évaluer les progrès des jeunes qui fréquentent ce centre culturel.

L’ensemble de l’assistance a encouragé ces représentations par des applaudissements nourris. Madame Chebki devait remercier l’assistance de leur présence afin d’encourager nos artistes en herbe et c’est dans une ambiance familiale et auteur d’un couscous au miel, de la Taknata et beaucoup de gâteaux traditionnels que prit fin cet événement qui a mis de la joie au sein de l’assistance, tout en se donnant rendez-vous pour d’autres spectacles de nos jeunes acteurs et actrices.

Adda.B