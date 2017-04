<span style='text-decoration: underline;'>Il a été condamné à 15 ans de réclusion</span>:<br><span style='color:red;'>Un militaire jugé pour trafic de stupéfiants</span>

Le tribunal criminel de la cour d’Oran, a condamné hier, lors de son audience, les deux mis en cause B.L. et T.Y. à quinze ans de réclusion.

Signalons, que le deuxième accusé B.L., est militaire au grade de caporal dans les forces spéciales. Les faits de cette affaire éclateront le 16 janvier 2015, un véhicule de marque Berlingo a été arrêté au niveau du rond point de Hammam Boughrara, pour un simple contrôle par les éléments de la douane. Suspectant le chauffeur qui s’était empressé de décliner son identité, une fouille est alors décidée. C’est ainsi que ces mêmes éléments saisiront une quantité de 49,06kg de kif qui était cachée dans la malle de cette voiture. Confronté à ces fiats, ce mis en cause ne pourra les nier. Très vite, l’affaire est transmise à la gendarmerie pour des investigations plus profondes. Le mis en cause arrêté, est une nouvelle fois interrogé. Il tentera toutefois de minimiser les faits expliquant qu’il est originaire d’Ain M’Lila où il a rencontré un certain T.Y. qui lui a proposé de lui transporter des pièces détachées de Maghnia vers cette ville, contre la somme de 50 millions de centimes. Je me trouvais dans une gêne financière; j’ai alors accepté. Mais, il dira avoir compris qu’il s’agissait de stupéfiants après que ce mis en cause ait parlé de «sabouna», un terme utilisé par les trafiquants pour nommer la drogue. Le numéro de téléphone de T.Y. est alors récupéré chez le premier mis en cause, et c’est ainsi que T.Y. pourra être interpellé. Présentés par devant le magistrat instructeur, les deux mis en cause entendus, ont été écroués pour le grief de trafic de stupéfiants et crime organisé. Cité à la barre du tribunal criminel, T.Y. cherchera par tous les moyens à se disculper, jurant qu’il a demandé à B.L. de lui transporter de la pièce détachée niant avoir une quelconque idée sur le kif saisi. Quant à B.L, sachant de prime abord qu’il a mis sa carrière en jeu, reconnaîtra les faits. Dans son réquisitoire, le représentant requit 15 ans de réclusion contre B.L. et 20 ans contre T.Y. La défense du militaire plaidera les circonstances atténuantes alors que celle de T.Y. demandera son acquittement.

F.Abdelkrim