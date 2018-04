<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Un milliard de DA pour couvrir les dépenses des cantines scolaires</span>

Une dotation d’un montant d’un milliard de DA a été allouée sur budget de la wilaya de Mostaganem pour aider les communes à couvrir les dépenses des cantines scolaires, la masse salariale des personnels et l’acquisition d’équipements biométriques, a-t-on appris lundi du directeur de l’Administration locale (DAL), Farid Akmoune.

La plus grande part de ces dotations, soit 654 millions DA, sera destinée à la prise en charge des cantines scolaires jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2018-2019. Un montant de 351 millions DA est prévu pour combler le déficit dans le versement des salaires des personnels des collectivités locales et enfin 9 millions DA seront consacrés à l’acquisition des équipements pour des centres et services de documents biométriques.

Ces subventions ont été approuvées, dimanche lors de la séance de clôture de la première session de l’APW de Mostaganem. Il a été également décidé, sur instruction du ministère de l’Intérieur, le transfert d’un montant de 129 millions DA d’affectations destinées au corps de la garde communale pour financer des actions de développement de la wilaya.

Par ailleurs, une dotation de 3 millions DA du Fonds commun de garantie et de solidarité aux collectivités locales a été accordée pour la réalisation d’actions de développement programmées.

Les membres de l’APW ont débloqué 31,5 millions DA pour financer trois projets d’éclairage public à l’aide de l’énergie solaire au profit de zones de la commune de Benabdelmalek Ramdane, la réalisation du système de drainage des eaux pluviales au niveau des routes, l’extension du chemin reliant Salamandre et le centre-ville de Mostaganem et la réalisation d’un parking de véhicules. Enfin, une enveloppe de 10 millions DA a été alloué du budget de wilaya pour financer des actions d’aménagement urbain des plusieurs quartiers et cités d’habitation.