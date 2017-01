<span style='text-decoration: underline;'>GDYEL</span>:<br><span style='color:red;'>Un milliard huit cents millions de centimes pour la réalisation d’un nouveau marché couvert</span>

Dans le cadre de l’amélioration du niveau de vie des citoyens de diverses communes de la wilaya d’Oran, un nouveau marché couvert de proximité qui comptera plusieurs boxes, sera bientôt réalisé au niveau de la commune de Gdyel.

Les jeunes de cette commune vont notamment exercer au niveau de ce lieu. Afin d’organiser le commerce au niveau de ladite commune, le marché de proximité sera installé et équipé de toutes les commodités dans les normes exigées. A cet effet, une enveloppe d’un milliard huit cents millions de centimes a été débloquée pour la réalisation dudit marché couvert. L’étude de ce projet a été finalisée et les travaux débuteront prochainement. Le but de cette initiative, est de lutter contre le commerce illicite et de maîtriser l’anarchie et le désordre que causent les commerçants illicites qui étalent leurs marchandises sans aucune mesure d’hygiène, tout en s’appropriant les trottoirs ou en obstruant les rues avec des charrettes, empêchant ainsi la libre circulation des citoyens et le pire, laissant chaque fin de journée, des tas d’ordures, des restes de fruits et de légumes qui s’accumulent, dégénèrent et répandent des odeurs nauséabondes, tout en attirant les chats errants, les rongeurs et les moustiques. Cet état de fait a persisté à travers les quartiers, ennuyant les habitants des quartiers car, ces vendeurs informels les dérangent à longueur de journée, en criant haut et fort, pour vanter leurs marchandises. Avec la réception des nouveaux marchés, tout rentrera dans l’ordre et les citoyens pourront en effet faire leurs courses aisément dans un endroit approprié précise-t-on.

Bekhaouda Samira