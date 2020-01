<span style='text-decoration: underline;'>Un millier de livres pour enfants collectés par le Théâtre d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un millier de livres pour enfants collectés par le Théâtre d’Oran</span>

Un millier de livres pour enfants ont été collectés par le Théâtre régional d’Oran (TRO) «Abdelkader Alloula» au profit de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la même wilaya, a-t-on appris mercredi du directeur de cette structure culturelle.

Les ouvrages ont été offerts par les spectateurs, parents et enfants, qui ont favorablement adhéré à l’opération «un livre au lieu d’un billet» initiée par le TRO à l’occasion des vacances scolaires d’hiver, a précisé à l’APS Mourad Senouci.

Les livres ont été recueillis au fil des spectacles pour enfants animés au TRO dans le cadre de la manifestation périodique «Les vacances au théâtre», a-t-il expliqué.

Le directeur du TRO s’est félicité de cette «belle moisson» qui sera bientôt répartie entre les deux bibliothèques indiquées, en collaboration avec la Coordination des associations de Gdyel qui a contribué à cette action visant à développer le goût de la lecture chez les petits.

La première édition de cette opération avait permis, en 2018, la dotation de la bibliothèque de l’hôpital pédiatrique de «haï El-Menzah» (Canastel) avec un fonds riche de 3.000 ouvrages, rappelle-t-on. S’agissant de la manifestation «Les vacances au théâtre», tous les spectacles ont fait salle comble, a fait savoir M. Senouci en évoquant les productions du TRO à succès à l’instar de «Pinnochio», «Sindbad le marin», «El achrar attalata» et «Ma asghara menni». D’autres représentations de ces pièces sont programmées chaque mardi au TRO et dans les établissements scolaires, tandis que la plus récente production (Sindbad le marin) sera à l’affiche du Théâtre national d’Alger «Mahieddine Bachtarzi» (TNA) le 28 janvier prochain, a-t-on annoncé.