<span style='text-decoration: underline;'>Ronaldinho </span>:<br><span style='color:red;'>Un mois en prison, le Barça veut lui venir en aide</span>

Alors que le fantasque Brésilien Ronaldinho est toujours détenu au Paraguay, son ancien coéquipier au FC Barcelone, Carles Puyol se serait longuement entretenu au téléphone avec lui. Du côté du Barça, un dirigeant assure que le club est prêt à l’aider.

Un mois déjà. Ronaldinho, la star brésilienne, Ballon d’or 2005, est toujours détenu au Paraguay pour une affaire de faux passeports et un possible lien dans une affaire de blanchiment d’argent, tout comme son frère Roberto Assis. Ronaldinho s’est vu confisquer son passeport brésilien par la justice de son pays suite à une amende d’environ 2,25 millions d’euros impayée.

Les deux brésiliens devaient se rendre à Asuncion pour la promotion d’un livre et la participation à une oeuvre de bienfaisance. Son procès est à l’arrêt depuis les mesures de précaution prises dans le pays afin d’endiguer la pandémie de Covid-19, figeant l’activité judiciaire au moins jusqu’à Pâques.

Dans ce qui ressemble plus à une « chambre-cellule » selon le journaliste local Nico Lithitx, interrogé par France Football, Ronnie avait la possibilité de recevoir des visites avant le confinement lié au coronavirus, et peut téléphoner (il est un des seuls dans la prison à avoir ce privilège). Ainsi, il aurait, selon le journal espagnol El Mundo, reçu un appel de son ancien capitaine au FC Barcelone, Carles Puyol, avec qui il se serait longuement entretenu. Ronnie aurait aussi la possibilité de recevoir et d’écrire des courriers. Chacun de ses faits et gestes est scruté, et, alors que le champion du monde 2002 occupe une bonne partie de ses journées à faire du sport avec ses camarades en prison, une de ses défaites face à deux détenus paraguayens a même fait l’objet d’un article dans le journal local ABC.

Le FC Barcelone prêt à faire un geste

En parallèle, dans une tribune dans el Mundo Deportivo, Albert Montagut, directeur de la communication du FC Barcelone, s’émeut du destin de l’artiste brésilien, qui a passé cinq saisons en Catalogne. Montagut explique ce qui ressemble pour lui à une descente aux enfers. « Sa vie de débauche et d’éternelle mauvaise compagnie, a dilapidé ce qui devait être à l’époque une petite fortune, qui lui aurait permis de vivre jusqu’à trois vies dans d’excellentes conditions ecrit-il ainsi.

Montagut explique ensuite que le FC Barcelone se serait éloigné de Ronaldinho quand celui-ci a choisi de soutenir publiquement la candidature de Jair Bolsonaro, avant de témoigner de l’envie du club d’aider l’ancien joueur. « S’il veut redresser sa vie, le club est prêt à l’aider » explique-t-il, regrettant que le coronavirus empêche des représentants du club d’aller rendre visite au Brésilien.