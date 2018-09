Depuis les années de la guerre froide, nous n’avons pas vu une réunion de l’Onu aussi tendue que cette 73eme AG. Des ruptures consommées entre les adversaires et des tensions même entre les alliées. Le monde n’a jamais autant donné l’impression d’être aussi proche de l’explosion.

Il faut dire que le président Trump a bouleversé toutes les données et tous les us et usages diplomatiques existants depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Les mots utilisés contre « les ennemis » sont d’une dureté rare. C’est parfois des messages à la limite des déclarations de guerre. L’Iran est clairement en ligne de mire et Trump ne cache presque plus son désir de changer le régime en place. La Chine est tout aussi critiquée, tout comme la Russie, alors que l’Europe n’est plus tout à fait cet allié avec lequel tout se partageait.

Les Palestiniens qui, en tout point de vue sont les victimes de la nouvelle politique américaine, ont sèchement répondu, lors de cette même AG , par la voix de leur président Mahmoud Abbas au locataire de la Maison Blanche répondant clairement qu’ils ne croyaient plus en la neutralité des Américains et surtout qu’ils sont bien décidés à se défendre face à la sauvagerie des Israéliens.

Au Yémen, en Syrie, au Venezuela, en Libye et d’autres régions encore, le monde donne l’impression d’être à la veille d’un redoutable basculement vers l’inconnu et surtout une guerre de grande ampleur. C’est en tout cas l’impression qui ressort clairement de cette réunion onusienne qui n’a fait que confirmer tous les fossés qui séparent les Etats. D’ailleurs, le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, ne dit pas autre chose et confirme ce sentiment planétaire de tension, reconnaissant que «les divisions au sein du Conseil de sécurité sont graves et la coopération est moins certaine et plus difficile», ajoutant en montrant un agacement et une impuissance difficile à supporter : «Notre incapacité à mettre un terme aux guerres en Syrie, au Yémen et ailleurs est un scandale. Le peuple Rohingya est exilé. Les Palestiniens et les Israéliens demeurent dans un conflit sans fin, avec une solution à deux Etats qui s’éloigne».

Le constat est partagé et reconnu donc par tout le monde et personne ne fait plus semblant. Le monde va mal à tous les niveaux et personne ne semble aujourd’hui capable de changer le cours des choses. Et même si on n’ose pas le dire publiquement, on sait qu’on n’a jamais été aussi proche d’un grand dérapage qui pourrait tout emmener sur son passage.

Par Abdelmadjid Blidi