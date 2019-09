<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Un mort dans une collision entre un bus et une voiture</span>

Un grave accident de la circulation a eu lieu hier matin sur le chemin de wilaya 37 reliant les communes de Belarbi à Zerouala.

Une voiture de marque Toyota Yaris (Coupet), est entrée en collision avec un autocar de marque Higer. Le choc était tellement violent que la voiture s’est complètement encastrée dans le bus. Il fallait des heures de travail pour que les pompiers puissent dégager le corps sans vie du chauffeur de la Yaris âgé de 38 ans, alors que le conducteur du car (heureusement vide au moment du crash), présenta plusieurs blessures. Ce tronçon routier (CW 37), est très fréquenté par les chauffeurs des poids lourds et légers permettant d’écourter le trajet de Saida vers Oran. Il est devenu très risqué à cause de la vitesse (signalée à 80 km/h) et des dépassements souvent dangereux. A signaler, que durant l’année 2019, la Direction de la protection civile a enregistré 771 accidents sur les routes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, faisant 913 blessés et 40 décès.

M.Bekkar