<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 6 blessés dans un accident de la route</span>

Une (1) personne est décédée et six (6) autres ont été blessées dans la soirée de samedi à Aïn Defla dans un accident de la circulation survenu sur la route nationale (RN) n 4, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit au lieu-dit col condec relevant de la commune de Khémis Miliana lorsque deux véhicules se sont heurtés frontalement, causant le décès d’une personne (28 ans) et des blessures plus ou moins graves à six autres dont l’âge varie entre 18 et 38 ans, selon la même source. Les victimes ont été transférées vers la morgue et au service des urgences de l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-on précisé . Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances de cet accident, a-t-on signalé.

27 accidents de la circulation ont causé 2 décès et 42 blessés sur le territoire de la wilaya depuis le début du mois en cours, a-t-on déploré de même source.