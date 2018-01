<span style='text-decoration: underline;'>Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 8 blessés dans une explosion de gaz</span>

Une explosion de gaz, survenue dans la nuit du vendredi à samedi à El-Kseur, à 25 kms à l’ouest de Bejaia, a fait un mort et 8 blessés dont deux jugés dans un état grave, a-t-on appris de la Protection civile. L’explosion s’est produit dans un appartement d’une résidence collective qui en compte quatre et qui tous en ont été affectés à des degrés divers de gravité. Toute la façade de cet ensemble habitable a cédé à la proie des flammes, sans compter les dégâts intérieurs «très importants» mais non recensés encore dans le détail, a-t-on précisé de même source. La victime, une octogénaire, a succombé à ses blessures à l’hôpital d’Amizour où elle a été évacué après avoir été la proie des flammes, a-t-on ajouté, indiquant qu’une fillette de huit ans a été sauvée in-extrémis du feu. Immédiatement après l’alerte, la Protection civile s’est déployée sur les lieux, en engageant une douzaine de véhicules d’extinction et une trentaine d’agents et d’officiers dont le directeur de la Protection civile qui a dirigé lui même les opérations.