<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et deux blessés dans un accident de la circulation</span>

Un mort et deux blessés dans un accident de la circulation

Tlemcen : Un mort et deux blessés dans un accident de la circulation

Une personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu dans la commune de Tlemcen, a-t-on appris, mercredi auprès de la direction de la protection civile de la wilaya. La chargée d’information, la capitaine Djamila Abboudi a indiqué que l’accident s’est produit mardi soir à hai Koudia à l’entrée-nord de Tlemcen suite au renversement d’un véhicule à son bord trois personnes et sa chute du haut d’une trémie. Les trois blessés âgés de 21 ans ont été transportés vers les urgences médico chirurgicales (UMC) de l’hôpital de Tlemcen où le conducteur du véhicule a succombé à ses blessures et les deux autres reçoivent les soins nécessaires. Le corps de la victime a été ensuite déposé à la morgue du CHU «Tidjani Damerdji» de Tlemcen.