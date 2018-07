<span style='text-decoration: underline;'>Mila </span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et sept blessés dans un accident de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest</span>

Un mort et sept blessés dans un accident de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest

Une personne a trouvé la mort et sept (7) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi soir sur l’autoroute Est-Ouest vers Constantine, a-t-on appris samedi, auprès des services de la protection civile.

La même source a expliqué que les éléments du centre de dépannage routier de Tadjnanet (wilaya de Mila) sont intervenus, au niveau de la commune de Bir El Arch (Sétif) pour dépanner et secourir les victimes d’une collision entre 3 véhicules sur l’autoroute Est-Ouest, précisant que six (6) de ces victimes ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital de Tadjnanet. Deux autres victimes, âgées de 72 ans et 62 ans dont l’état est jugé critique ont été transférées à l’hôpital d’El Eulma dans la wilaya de Sétif a encore ajouté la même source, soulignant que le septuagénaire a succombé à ses blessures dès son admission à l’établissement de santé.

Les services de la protection civile sont également intervenus vendredi soir dans la ville de Adnane pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans un magasin d’articles vestimentaires sur la route nationale N 5, a-t-on encore indiqué, soulignant que les flammes ont décimé 500 paires de chaussures, 200 blousons en cuir, 100 chemises et plusieurs autres articles. La même source a précisé que la célérité dans l’intervention a permis la préservation des magasins à proximité.