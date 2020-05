En fin d’après-midi de mercredi dernier, un grave accident de la route a été signalé au niveau de la RN 95 entre les communes de Tabia et Sidi Ali Ben Youb. Il s’agit d’une collision entre deux véhicules, une Seat Ibiza et une camionnette Haïfi. Le bilan est lourd avec sept blessés et un mort qui décédera dés son admission à l’hôpital. La protection civile précise qu’elle est intervenue sur le lieu de ce drame avec ses 13 agents, trois SAMU et un camion citerne.

M.Bekkar