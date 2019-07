<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et six blessés dans un accident de la circulation à Ain El Berd</span>

Un mort et six blessés dans un accident de la circulation à Ain El Berd

Sidi Bel-Abbés : Un mort et six blessés dans un accident de la circulation à Ain El Berd

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi dans la commune d’Ain El Berd (Sidi Bel Abbès), a-t-on appris auprès de la protection civile.

L’accident s’est produit au niveau de la route nationale (RN 13) à Ain El Berd reliant les wilayas d’Oran et de Saida suite au dérapage d’un véhicule de transport collectif, reliant Oran à Saida, causant la mort du conducteur du véhicule sur place et faisant six blessés à différents degrés de gravité. Le corps de la victime, âgée de 63 ans, a été déposé à la morgue du CHU “Abdelkader Hassani” de Sidi Bel-Abbès et les blessés, dont quatre en état de choc, ont été transférés à la polyclinique d’Ain El Berd. Les services sécuritaires ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.