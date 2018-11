<span style='text-decoration: underline;'>Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et trois blessés dans un accident de la route à Jdiouia</span>

Un mort et trois blessés dans un accident de la route à Jdiouia

Une femme est morte et trois autres personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi dans la commune de Jdiouia (40 km à l’est de Relizane), a-t-on appris des services de la protection civile. Le capitaine Abdelkader Senoussi chargé de l’information à cette direction de la protection civile a indiqué que l’accident s’est produit à 7h30 du matin au niveau de la RN 4 au lieu-dit «Hassasna» à la sortie-ouest de Jdiouia suite à une collision entre deux véhicules. L’accident a causé la mort d’une femme (25 ans) sur place et trois blessés (28, 35 et 45 ans) à des degrés différents de gravité. Ils ont été évacués vers la polyclinique de Jdiouia. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.