<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et trois blessés dans une collision entre deux voitures</span>

La fin d’après-midi d’avant-hier lundi, a été secouée par un drame survenu entre les deux localités de Sidi Khaled et Lamtar.

Ce sont deux voitures de marque Hyundai (Accent et I10) qui sont entrées en collision sur la RN 7 faisant malheureusement un mort (B.B âgé de 58 ans) et trois blessés âgés entre 27 et 51 ans, tous évacués vers les UMC de Sidi Bel Abbés par le SAMU de la protection civile. Encore une fois, et comme on l’avait portant signalé il y a quelque mois, ce tronçon routier entre Sidi Bel Abbés et Ben Badis (RN 7) en passant par les localités de Sidi Lahcen, Sidi Khaled, Habbara, Lamtar, et Hassi Zahana constitue un vrai danger vu l’augmentation de la vitesse maximale autorisée, il y a un an, de 80km/h à 100km/h. Un fait qui met en danger les usagers de la route surtout que beaucoup de chauffards prennent des risques en procédant à des dépassements et manœuvres souvent dramatiques. Une limitation de vitesse est donc plus que recommandée.

M.Bekkar