<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort peut sauver plusieurs vies et redonner espoir</span>

Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe : Un mort peut sauver plusieurs vies et redonner espoir

Etre pour ou contre le don d’organes post mortem, est un choix qui nous engage, mais qui engage aussi nos proches.

C’est pourquoi, il est important de faire connaître sa position à sa famille. Même si au niveau d’autres pays cette pratique ne pose pas problème, il suffit qu’il y ait accord familial ou que le donneur ait décidé de son vivant de faire don de ses organes une fois décédé. En Algérie, une telle pratique traîne encore. En effet, certains évoquent le côté spirituel, d’autres le côté religieux, sachant que sur ce point, l’Algérie a depuis bien longtemps, levé ce tabou. «L’Algérie a été le premier pays musulman à décréter une fatwa, portant sur le don d’organes et le prélèvement sur cadavre».

Toutefois, malgré la législation très favorable concernant le prélèvement des organes sur les cadavres, notamment la loi N°85-05 du 16 février 1985 et la N°90-17 du 13 juillet 1990, cette pratique reste limitée et dépend beaucoup plus d’une mauvaise organisation que de problèmes éthiques et religieux, liés au don d’organe. Jusqu’à présent, des personnes pouvant être sauvées en bénéficiant d’une greffe de foie, de rein ou de cornée, se voient privées de cet acte chirurgical qui peut soit leur sauver la vie ou leur donner la vue. Certes, le don d’organe de vivant à vivant se fait entre membres d’une même famille, mais cela reste dérisoire, alors qu’avec la transplantation de cadavres, on peut sauver plusieurs vies. Plusieurs organes peuvent être récupérés sur un cadavre, et pourraient ainsi sauver plusieurs personnes. Face à cette situation, les spécialistes affirment, que seul le prélèvement sur cadavre pourrait résoudre le problème en aide à une liste d’attente de malades de plus en plus longue.

La première greffe rénale de donneurs décédés, a été réalisée par une équipe de spécialistes de l’hôpital Frantz Fanon à Blida. L’équipe du professeur Si Ahmed El Mahdi, chef de service de chirurgie et transplantation rénale. Il a été réalisé deux greffes rénales à partir d’un prélèvement sur un patient décédé suite à un accident de la circulation, après accord de ses parents. Le grand mérite revient aux familles des défunts qui ont pu surpasser leur douleur et n’ont pas hésité à autoriser le prélèvement des organes de leur enfant décédé. Sachant qu’un mort peut sauver plusieurs autres vies, des médecins spécialistes ont essayé de sensibiliser par des conférences à Oran, le citoyen, pour qu’il comprenne et admette que le don d’organes est une priorité.

Au cours de la cinquième journée «portes ouvertes sur le don d’organes», organisée par l’association de don d’organes (Biloba), sous le slogan «votre don c’est notre vie», les spécialistes ont indiqué, que le nombre de malades en attente de greffes d’organes ne cesse de s’accroître en Algérie. A titre d’exemple, pour la transplantation de foie, l’OMS recommande une quinzaine de greffes pour un million d’habitants/an, alors que l’Algérie n’a effectué qu’une quinzaine de greffes entre 2007 et 2011.

Abdelkrim.F