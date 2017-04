<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat public/privé</span>:<br><span style='color:red;'>Un moyen efficace pour financer les projets dans l’avenir</span>

Le ministère des Travaux publics et des transports, en collaboration avec la Banque mondiale, ont organisé hier à Alger, un atelier sur le partenariat public/privé.

Cette rencontre traduit l’émergence d’une vision nouvelle dans la conception du service public et son mode de financement, privilégiant la mise en place de partenariats productifs dans la gestion des projets d’intérêt général, a indiqué Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la réforme hospitalière, des travaux publics et des transports par intérim et d’ajouter que l’objectif de mettre en place le PPP, est pour rationaliser les dépenses publiques en fonction des priorités et aussi de satisfaire les besoins des populations notamment en matière d’accès à des infrastructures répondant à des exigences de qualité.

Le ministre a indiqué également, que le secteur des Travaux publics et des transports envisage le recours à des solutions alternatives et complémentaires pour mobiliser des ressources financières nécessaires à la pérennité de son développement. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont disposés à mettre en place des mécanismes de facilitations pour permettre une meilleure approche du développement du secteur et une plus grande ouverture aux opérateurs nationaux et étrangers dans le financement, la réalisation et la gestion des infrastructures dans le cadre d’une démarche économique rationnelle et d’un partenariat fructueux avec un transfert de savoir-faire, notamment les concepts de management et les outils de montage financier.

Malgré les différentes réalisations dans le secteur des Travaux publics et des transports, le ministre a estimé que les besoins restent encore importants pour assurer un maillage complet du pays et ce, souligne l’intervenant, compte tenu de l’étendue de notre territoire et également des besoins sans cesse croissants induits par le dynamisme de notre économie, a reconnu le ministre. La tenue de cet atelier n’est pas une simple rencontre de plus, mais il s’agit de poursuivre les réflexions déjà engagées, sur l’instrument que constitue le PPP, en vue de profiter au mieux de ses avantages, a estimé le ministre qui conclut son intervention «il est attendu d’aboutir à des recommandations pertinentes, pragmatiques et exécutables, pour la préservation et l’accélération du développement des infrastructures dans notre pays».

Le représentant de la Banque mondiale en Algérie, Demba Ba, quant à lui, a affirmé que la BM est prête à accompagner le gouvernement algérien dans sa démarche de développer le partenariat public/privé (PPP). Selon lui, la BM veillera à partager son expérience, expliquer les mécanismes des partenariats mutuellement bénéfiques et ce, dans l’objectif de dégager les facteurs de succès de cette option stratégique de développement économique et social.

Le financement via le partenariat public-privé, notons-le, consiste à mobiliser les ressources financières pour la réalisation de projets d’infrastructures publiques. Cette mobilisation se fait par des opérateurs privés ou publics, notamment algériens, qui bénéficieront des revenus de l’exploitation de ces infrastructures.

Alger: Wahida Oumessaoud