<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Un musée pour chaque commune</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la com mune (19 janvier 1967), l’Assemblée Populaire Communale de Mostaganem a procédé, hier, à l’ouverture d’un musée à la bibliothèque municipale, sis au centre-ville que le maire a inauguré.

Des photographies de personnalités religieuses, culturelles de la guerre de libération nationale, ses produits anciens ainsi que les noms des maires qui se sont succédé à Mostaganem, sont exposés à l’intention du public. Les citoyens sont invités à remettre au musée, des documents historiques et des produits anciens en leur possession. Dans chaque commune est créé, suivant les instructions du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités et de l’Aménagement du Territoire prises dans le cadre de la célébration nationale de la journée de la commune décrétée par le président de la république. A Achaâcha, chef-lieu de commune et de daïra, situé à quatre vingt kilomètres, des docteurs, professeurs à l’université et originaires de la région ont organisé une rencontre avec les citoyens, samedi, pour leur parler de l’importance du musée communal et son intérêt pour les populations pour qu’elles prennent connaissance de leur histoire si riche. Aussi, la nécessité d’une gouvernance participative pour un développement positif et répondant aux attentes des citoyens a été clairement mise en exergue par les intervenants. Indiquons que nombre des membres d’associations souhaitent que les APC exposent les bilans d’activités relatives au développement, de même que la démocratie participative, sont mises en pratique.

Charef.N