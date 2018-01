<span style='text-decoration: underline;'>Full contact /Championnat de wilaya juniors et seniors palais des sports - Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Un niveau appréciable et une bonne organisation</span>

La ligue oranaise de Kick Boxing et disciplines assimilées a organisé le week-end passé, au palais des sports d’Oran, le championnat de wilaya de Full contact, catégorie juniors et seniors.

La ligue d’Oran, qui active dans les trois disciplines, à savoir, le Kick Boxing, le Full contact et la boxe Thai, connait un engouement sans précédent, au niveau des clubs, où le nombre d’adhérents, ne cesse d’augmenter. En effet, les responsables de la LOWKDA sont contraints, à chaque compétition, d’organiser des championnats, pour chaque spécialité, pour une meilleure organisation. Cette compétition, qui a concerné le full contact, a vu la participation de 84 athlètes juniors et seniors, qui ont représenté 21 clubs, affiliés à la ligue. Les clubs habitués, se sont présentés en force, de même que certains nouveaux avec de bons éléments. Le niveau a été jugé acceptable, au regard de la qualité des combats, à la satisfaction de la nombreuse assistance. Les responsables de la ligue, ont fourni tous les moyens humains et matériels, pour la réussite de cette manifestation sportive. Les combats, ont été dirigés par les meilleurs arbitres de la ligue. Après les éliminatoires et les demi-finales, les finales juniors et seniors se sont déroulées, en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée. Des finales intéressantes, qui ont mis aux prises les meilleurs, qui ont assuré de bons combats. Certains finalistes seniors champions, se sont illustrés par leurs belles prestations. On citera entre autres, Oussoukine Med Menaouer, (Tahadi), Yacoub Benzerga (Oussoud) ou Benchohra, (El Wihr), et bien d’autres. Il en était de même pour les juniors, Soltani Merouane, (IRBO), Mediouni Douma, (El Wihr) et Sidi Oumeur Lahcen, (Oussoul). La cérémonie de remise de médailles a été organisée, en présence des autorités locales et de la société civile, ainsi que d’anciens de la discipline.