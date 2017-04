La ligue oranaise de boxe, que préside M. Zitouni Kaddour, a organisé durant deux jours, du 7 au 8 du mois en cours, à la salle de boxe Nasr Es-Sénia, les éliminatoires de la phase wilaya, comptant pour la qualification régionale, prévue à Tlemcen, du 19 au 23 courant, avec la participation des pugilistes des catégories cadets, juniors et seniors, de différents clubs, à savoir : IRBO Est, DRCO, WB Arzew, Gdyel, El Wihda, Nasr Es-Sénia, CSAJM, EM Arzew, CSA Jeunesse Oranaise.

Le président et les membres de la ligue oranaise de boxe, tiennent à féliciter et remercier, Messieurs Amieur Noureddine et Messaoud Mohamed, respectivement, DTS et entraîneur du club Nasr Es-Sénia, qui ont prêté main forte pour l’organisation et la mise à disposition de la salle, pour un bon déroulement de cette compétition, en présence d’anciens boxeurs, tels que Moussa Mostefa, Amar Abdelkhalek, Reffas Abdelkader, Zerouk, etc… Délégué de réunion : Kemmas Abdelkader, Docteur Bouchaâr, Corps arbitral : Guendouz, Negraoui, Soltani. Aucune anomalie n’a été signalée durant ces combats. Les clubs absents étaient le BCO et Mimosas. Parmi les invités d’honneur, Hadj Yahia Bounago et des personnalités d’Oran. La ligue oranaise de boxe a récompensé, il y a quelques jours, les boxeuses et les boxeurs qui ont remporté la première place, au championnat national, disputé à Constantine.

Avant le coup de gong du dixième jour, des finales de la phase wilaya, une exhibition des écoles a eu lieu, entre Amieur Adel, (Nasr Es-Sénia) et Gribi Adel, (IRBO Est), qui s’est terminée sous les applaudissements du public. Le combat, qui a attiré les connaisseurs et a été ovationné, est celui de la catégorie des 64kg, entre le sociétaire de l’IRBO Est, Bouassida Oussama et Saïd Belali, (DRCO), très disputé, avec les échanges de coups, des esquives et dont la victoire est revenue à Bouassida.

Le samedi 15 courant, à 14 heures, est prévue une réunion de la commission technique de la Lob, présidée par M. Bensnouci Mohamed, DTS de l’IRBO Est, en présence des entraîneurs des clubs d’Oran, pour discuter le programme de regroupement des boxeurs et d’autres sujets. Deux sections de boxe viennent d’enrichir la ligue d’Oran, Bu-Shudo, dirigée par Benmoufok Houari, (entraîneur), et Benfadina Mokhtar, (président section), à la salle Polanchevin, et le CSAJ Mafssoukh, entraîneur, Zerouk Boukhalfa, sans oublier le CSAJO, qui vient d’obtenir des créneaux au complexe de Hassi Ben Okba, sous la conduite de l’entraîneur, Kamla Saâda.

A.R