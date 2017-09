Cela a pris du temps, beaucoup de temps pour que le monde bien pensant se rende compte que quelque part en Asie, une minorité fait face à une barbarie insoutenable menée par le régime birman au moment où il a à sa tête le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi qui a été soutenu par le monde entier au pire moment du pouvoir de la junte militaire birmane.

Les Rohingyas qui ont pu fuir vers le Bangladesh, racontent des scènes insoutenables et des assassinats impitoyables menés par l’armée birmane et les militants bouddhistes qui mènent l’une des chasses à l’homme la plus abjecte qu’a eu à connaître le monde ces dernières années. Des tortures, des viols collectifs, sont désormais le quotidien de cette minorité dont le seul tort est d’être musulmane.

Mais, dans ces camps de réfugiés de plus en plus nombreux au Bangladesh, le premier risque est de voir les groupes extrémistes tel Daech ou Al Qaida profiter de cette soif de vengeance qui désormais anime le plus profond de cette minorité qui a vécu l’enfer dans ses terres.

Le risque est grand de voir les mêmes donnes vécues en Syrie et en Irak migrer vers l’Asie. Une situation qui pousse plusieurs analystes à croire que tout cela aurait pu être nourri vers quelques officines occidentales qui ont créé et encouragé cet état de fait. Non seulement le monde s’est désintéressé pendant de longues années du martyr de ce peuple, mais il aurait fait à dessein pour une autre cabale géostratégique où les guerres de religion restent le meilleur fonds de commerce.

Par ailleurs, il faut bien se rendre à l’évidence, qu’hormis ces timides condamnations, rien de concret n’a été fait pour régler le problème des Rohingas qui s’amassent par milliers sur la frontière bengalie, dans des conditions de vie les plus inhumaines qui soient, avec la famine et les maladies qui les frappent les uns après les autres.

Concrètement, rien a été fait et nous pensons en toute modestie que la première chose à faire est de destituer Aung San Suu Kyi de son prix Nobel et d’infliger par la suite, les plus dures sanctions au gouvernement birmane qui a cautionné ce génocide qui se déroule en direct devant les yeux du monde entier et surtout devant les yeux des grands de ce monde qui ont préféré regarder ailleurs et peu se soucier du drame de ce peuple martyr.

Par Abdelmadjid Blidi