Le choix est fait. Il reste maintenant à le concrétiser sur le terrain. La décentralisation, et tout le monde est d’accord là dessus, reste le meilleur moyen de faire bouger les choses sur le plan local. La rencontre gouvernement-walis a insisté grandement sur cette impérative décision qui entre dans un schéma global de développement, permettant de mettre enfin en marche le fameux rêve de briser cette dépendance néfaste aux hydrocarbures.

Le premier ministre en a ouvertement parlé, en rappelant les fluctuations depuis en plus incontrôlables des prix du pétrole. Il s’agit donc d’utiliser ces rentrées des hydrocarbures pour relancer tous nos projets et restructurer ceux déjà engagés. Et qui de mieux que le wali pour savoir où en est chaque projet dans sa wilaya. Le wali est au courant des moindres détails, mais les choses sont faites de manière telle qu’il ne peut rien engager sans revenir à chaque fois à Alger et demander l’aval de telle ou telle tutelle. Parfois ceci se fait pour des choses d’extrême urgence qui doivent faire face à une bureaucratie des plus lourdes, au point de voir le jour « j», ce fameux projet devenu totalement inutile.

Pire encore et le Premier ministre l’a fait comprendre, beaucoup de projets voient leurs délais se rallonger à l’infini et de facto leur budget gonfler à épuiser toutes les finances de l’Etat. Et pour ce il a tenu à rappeler que la seule gestion admise aujourd’hui est de mener à terme les projets en cours et de ne pas engager de nouveaux, car les finances mis sur la table sont calculés sur ce qui est engagé sur le terrain et pas plus.

Et ce suivi doit être fait par les walis qui ont à leur disposition des directions de tous les ministères et qui doivent être mis devant leurs responsabilités. Une décentralisation qui permettra donc d’arrêter les fuites en avant qui ont dilué les responsabilités et laisser en rade des centaines de projets qui ont coûté au pays des sommes conséquentes, sans que personne n’en retrouve à redire. Une gestion approximative que ne peut plus se permettre l’Algérie qui doit compter aujourd’hui chacun de ses dinars et savoir où les mettre.

Il faut enfin retenir de cette réunion le consensus qui a été dégagé puisque les ministres ont clairement apporté leur soutien à cette option de gestion décentralisée, se disant totalement engagés à mettre en pratique ce nouveau choix. Maintenant il reste à voir comment tout cela sera concrétisé sur le terrain. Et là c’est une toute autre histoire qui mérite d’être suivie de très prés.

Par Abdelmadjid Blidi